Авіаудар по Куп'янську: пошкоджено адмінбудівлі, багато постраждалих

Кількість поранених унаслідок російського авіаудару по Куп'янську збільшилася до 14, серед них – троє поліцейських. Про це у повідомляє Харківська обласна прокуратура.

«Станом на 19:05 кількість постраждалих зросла до 14 людей, серед них троє поліцейських», – йдеться у дописі.

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Унаслідок російського авіаудару по Куп'янську поранено 14 людей фото: Харківська обласна прокуратура

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу пошкоджено 898 вікон у житлових будинках, 95 вікон в приміщенні суду. Пошкоджені інші адмінбудівлі, магазини, інша цивільна інфраструктура. Унаслідок удару пошкоджень зазнали готель, житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, магазини, адміністративні будівлі й інші обʼєкти цивільної інфраструктури.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, ворожа атака на місто відбулася близько 16:00 середи. Попередньо встановлено, що загарбники застосували ФАБ-500 з універсальним модулем планерування та корекції.

Нагадаємо, сьогодні, 28 серпня, російські терористи обстріляли центр Купʼянська Харківської області. За словами начальника Купʼянської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, руйнування досить великі, але, на щастя, обійшлось без загиблих. Він додав, що росіяни обстріляли місто буквально за 10 хвилин до кінця робочого дня.

Нагадаємо, 15 серпня російські окупанти атакували цивільне підприємство в Купʼянському районі Харківщини КАБами. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Унаслідок удару двоє цивільних загинули, ще один працівник постраждав.

До слова, у Харківській області влада продовжила комендантську годину у 201 населеному пункті. Зокрема, у відповідних населених пунктах комендантська година триватиме з 17:00 до 9:00.