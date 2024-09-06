Сирський назвав пріоритети для української армії

Сирський: Поповнення військових рядів — пріоритет для української армії

Українська армія потребує поповнення особового складу через виснаження сил. Уряд ухвалив закон про мобілізацію, що зобов'язує чоловіків 18-60 років зареєструватися у військкоматах. На цьому наголосив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

Генерал підкреслив важливість поповнення особового складу української армії на тлі виснаження сил через два роки безперервної війни з Росією

Уряд ухвалив закон про мобілізацію, що зобов’язує всіх чоловіків віком від 18 до 60 років зареєструватися у військових комісаріатах та мати при собі реєстраційні документи. Сирський визнав, що новобранці часто мають менше часу на підготовку, ніж хотілося б, але динаміка на фронті вимагає швидкого розгортання нових сил.

Попри скорочений термін навчання, він наголосив на важливості підготовки висококваліфікованого військового персоналу для ефективного захисту країни.

Сирський пригадав піврічну затримку з військовою допомогою від США, яка виникла наприкінці минулого 2023 – початку 2024 року.

Головком зазначив, що подібна затримка спричинила серйозні невдачі на полі бою та призвели до падіння морального духу.

«Це все ще є проблемою», – цитує видання головнокомандувача ЗСУ.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що немає жодних сумнівів у тому, що Україна поступається у озброєнні та чисельності противника, але цей факт змусив Сили оборони стати розумнішими і ефективнішими у веденні війни, зокрема, використовуючи безпілотники та високотехнологічну зброю.