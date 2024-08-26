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Водопостачання деяких районів Києва працюватиме на пониженому тиску: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Водопостачання деяких районів Києва працюватиме на пониженому тиску: деталі
Енергетики та комунальні служби роблять все щоб стабілізувати ситуацію з водопостачанням
фото з відкритих джерел

Через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт

Через проблеми з електрикою система водопостачання правого берега у Києві працюватиме на пониженому тиску. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Крім того, через відсутність напруги затримується столичний електротранспорт. В адміністрації запевнили, що тролейбуси і трамваї з найбільшими пасажиропотоком обов’язково дублюють автобусами.

У КМДА також попередили, що можливі тимчасові збої в роботі світлофорів, частина яких ще не обладнана новітніми шафами резервного живлення. 

Енергетики та комунальні служби роблять все щоб стабілізувати ситуацію з водопостачанням, запевняє Київська міська державна адміністрація.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, Росія здійснила черговий масований обстріл України з використанням ракет і ударних дронів типу Shahed. У низці міст пролунали вибухи, внаслідок чого є потерпілі та загиблі.

До слова, у Києві спостерігаються масштабні збої у роботі громадського транспорту, який залежить від електроенергії.

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Теги: Київ обстріл водопостачання електротранспорт

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