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В Україні оголошено повітряну тривогу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Україні оголошено повітряну тривогу

Громадянам слід пройти до укриттів

В Україні о 02:32 було оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Повітряні сили попереджували про атаку «шахедів» та повідомляли, що вони тримають курс на Київщині на захід та північ.

Мапа тривог має такий вигляд станом на 02:33:

В Україні оголошено повітряну тривогу фото 1

До слова, цієї ночі російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, є поранені люди. Про це він повідомив у Facebook.

«У нас відбулося кілька «прильотів», ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло», – зазначив міський голова Конотопа.

За його словами, зайнялися пожежі.

Також цієї ночі на Полтавщині працювали сили ППО. 

Також Київська міська військова адміністрація попередила киян про небезпечні метеорологічні явища в столиці. 

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Теги: армія Facebook ворог тривога

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