На Хмельниччині пролунали вибухи: що відомо
Повітряна тривога була оголошена о 01:52
На Хмельниччині о 03:21 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Повітряних силах попереджали про загрозу ударних БпЛА.
«Старокостянтинів – в укриття!», – йшлося у повідомленні Повітряних сил.
Повітряна тривога на Хмельниччині триває з 01:51
Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:
До слова, цієї ночі російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, є поранені люди. Про це він повідомив у Facebook.
«У нас відбулося кілька «прильотів», ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло», – зазначив міський голова Конотопа.
За його словами, зайнялися пожежі.
Також цієї ночі на Полтавщині працювали сили ППО.
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