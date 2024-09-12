На Хмельниччині пролунали вибухи: що відомо

Повітряна тривога була оголошена о 01:52

На Хмельниччині о 03:21 було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У Повітряних силах попереджали про загрозу ударних БпЛА.

«Старокостянтинів – в укриття!», – йшлося у повідомленні Повітряних сил.

Повітряна тривога на Хмельниччині триває з 01:51

Мапа тривог на даний момент має такий вигляд:

До слова, цієї ночі російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, є поранені люди. Про це він повідомив у Facebook.

«У нас відбулося кілька «прильотів», ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло», – зазначив міський голова Конотопа.

За його словами, зайнялися пожежі.

Також цієї ночі на Полтавщині працювали сили ППО.