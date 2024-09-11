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Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

У Києві пройшов четвертий саміт Кримської платформи

Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні, суд відправив підозрюваного у побитті військового у Смілі під варту. «Главком» склав добірку новин 11 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Саміт Кримської платформи

У Києві пройшов четвертий саміт Кримської платформи. До четвертого саміту міжнародної Кримської платформи приєдналися понад 60 учасників. Це президенти, прем'єр-міністри та інші високопосадовці.

Під час виступу президент України Володимир Зеленський заявив, що план перемоги у війні проти Росії спочатку планує обговорити з президентом США Джо Байденом. Також на Саміті Хорватія та Латвія анонсували новий пакет військової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський розповів про власний мирний план, який він презентує президенту США Джозефу Байдену до другого Саміту миру. «Щодо плану перемоги – буду послідовним і спочатку обговорю його із президентом Байденом, тому що він у більшості залежить від підтримки США та інших партнерів. Це план – серйозне посилення України і, на мою думку, буде мати і психологічний, і політичний, і різного характеру щодо озброєння вплив на рішення Росії закінчити цю війну», – зазначив глава держави.

Він додав, що всі розуміють, що є певний обсяг впливу та допомоги «тому зрозуміло, чому я саме в такому порядку буду це робити»

«Мирний план – це план посилення України і на мою думку, він буде мати і психологічний, політичний та військовий вплив на рішення Росії закінчити цю війну. Він буде обовʼязково презентований до другого Саміту миру, аби примусити Росію до дипломатичного закінчення війни», – наголосив Зеленський.

США виділять $700 млн на гуманітарну та енергетичну допомогу Україні

Сполучені Штати Америки нададуть Україні фінансову підтримку в розмірі понад $700 млн. Як зазначив держсекретар США Ентоні Блінкен, частина допомоги ($325 млн) буде спрямована на зміцнення енергосистеми, яку Росія неодноразово піддавала ударам напередодні очікуваної важкої зими.

Загалом фінансування США допоможе Україні відремонтувати та відновити українські енергогенеруючі потужності, забезпечити резервне живлення в надзвичайних ситуаціях та посилити фізичну безпеку енергетичної інфраструктури.

Водночас близько $290 млн підуть на фінансування програм забезпечення продовольством, водою, житлом, охороною здоров'я та освітою для українців, які потребують допомоги в країні, та біженців за її межами. Натомість решту допомоги ($102 млн) буде спрямовано на заходи з розмінування.

Візит держсекретаря США та глави МЗС Британії в Україну

Сьогодні, 11 вересня, до Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Це перша подібна спільна поїздка глав дипломатичних відомств за останні роки.

Раніше повідомлялося, що Ентоні Блінкен та Девід Леммі зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями. Дипломати обговорять продовження підтримки оборони України і те, як забезпечити її військовий розвиток, економіку та демократію в довгостроковій перспективі. Після Києва Блінкен і Леммі поїдуть до Польщі.

Росія отримала нові поставки балістичних ракет від Північної Кореї

Північна Корея продовжує постачати сучасні балістичні ракети малої дальності до Росії всупереч санкціям, які мають перешкодити Пхеньяну розробляти таку зброю, а Москві – імпортувати її. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на звіт групи з дослідження озброєнь.

Залишки чотирьох ракет, які отримали назву Hwasong-11, були досліджені в Києві 3 вересня дослідниками з Conflict Armament Research, незалежної групи, що базується у Великій Британії і займається ідентифікацією та відстеженням зброї та боєприпасів, що використовуються у війнах по всьому світу. Ця група розшифрувала виробниче маркування на декількох частинах кожної ракети, зібраної українською владою.

Ракета Hwasong-11, яка була використана під час атаки на Київ 18 серпня, мала маркування, яке вказувало на те, що вона була виготовлена цього року. На внутрішніх частинах трьох інших, які були використані під час атак у липні та серпні, не було маркування, яке б вказувало на дату їхнього виготовлення.

Суд відправив підозрюваного у побитті військового у Смілі під варту

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про побиття військового у Смілі Черкаської області – тримання під вартою.

Як відомо, в місті Сміла Черкаської області 3 вересня стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень, що має вирок. Демобілізований захисник розповів на своїх сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього чоловік побив військового та змусив публічно визнати провину й просити вибачення. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів.

Раніше 28-річний Володимир Долотенко, який підозрюється у побитті військового у Смілі, попросив вибачення на камеру.

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Теги: фінансування Ентоні Блінкен Іран росія президент Володимир Зеленський

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