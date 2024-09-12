Російська армія атакувала Конотоп: є поранені

Мер Конотопа: «Ворог завдав удар, по центру міста, по житловій забудові»

Російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині. За попередніми даними міського голови Артема Семеніхіна, є поранені люди. Про це він повідомив у Facebook.

«У нас відбулося кілька «прильотів», ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло», – зазначив міський голова Конотопа.

За його словами, зайнялися пожежі.

«Ворог завдав удар, зокрема, по центру міста, по житловій забудові. Сподіваюсь, що ми змогли вивезти всіх мешканців з будинку. Зараз запускаємо резервні джерела живлення для того, щоб забезпечити мережу водою, бо не вистачає води для того, щоб гасити пожежі», – додав міський голова.

Семеніхін додав, що будуть запущені Пункти незламності.

Нагадаємо, цієї ночі на Полтавщині працювали сили ППО.