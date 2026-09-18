Генерал Бундесверу закликав німців готуватися до війни з РФ

За словами генерала, сучасні загрози неможливо подолати силами лише військових

Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр закликав Німеччину готуватися до можливого військового конфлікту, залучаючи до оборони не лише армію, а й промисловість та цивільне суспільство. Про це Броєр заявив під час виступу на IISS Prague Defence Summit у Празі, передає «Главком».

За словами генерала, сучасні загрози неможливо подолати силами лише військових. Він наголосив, що для захисту країни необхідна участь усього суспільства.

«Без вас ми, солдати, приречені на провал. Але провал – не варіант, адже це означало б смертельну загрозу для наших суспільств у тому вигляді, в якому ми їх знаємо. Ми всі в одному човні», – сказав Броєр.

Генерал також закликав Німеччину уважніше вивчати досвід війни в Україні. За його словами, Росія навчається, копіює нові підходи та адаптується до розвитку технологій.

«Росія вчиться. Вони копіюють і адаптуються. Вони впроваджують інновації, спрямовані проти наших сильних сторін і в обхід них», – заявив Броєр.

Він додав, що військові стратегії швидко застарівають через стрімкий розвиток технологій, тому Німеччині необхідно постійно переглядати підходи до оборони.

Варто нагадати, що Німеччина готує лікарні до можливого великого військового конфлікту та масових жертв. Про це повідомляє Bloomberg, зазначаючи, що Бундесвер розраховує на сценарій, за якого німецькі медзаклади можуть щодня приймати до 1000 поранених військових.