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Україна передасть США перелік об’єктів, які РФ заборонено атакувати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна передасть США перелік об’єктів, які РФ заборонено атакувати
Зеленський підтвердив участь Умєрова в переговорах з США
скріншот з відео

Україна підтримала пропозицію США про безумовне припинення вогню

Під час технічних переговорів в Саудівській Аравії українську делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Разом із ним прибуде команда спеціалістів, що підготують перелік об'єктів інфраструктури, які буде заборонено атакувати Російській Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що Україна від початку підтримала пропозицію США про безумовне припинення вогню, оскільки це не потребує додаткових технічних зустрічей.

«Він (Трамп – «Главком») мені передавав, про що вони говорили з Путіним. Саме про те, щоби не бити ракетами та іншою далекобійною зброєю по енергетичних обʼєктах та іншій цивільній інфраструктурі», – сказав Зеленський.

ООН не матиме мандату для захисту України у разі нового нападу Росії, повідомив президент. Глава держави також додав, що ООН не може гарантувати безпеку України від повторного вторгнення, тому цей варіант не розглядається як альтернатива іншим гарантіям.

Водночас Зеленський вважає, що ефективною гарантією безпеки може стати миротворчий контингент із повним військовим забезпеченням: ППО, потужною армією, літаками, кораблями та розвідкою від партнерів. За таких умов росіяни, ймовірно, не наважаться повторно атакувати.

Нагадаємо, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Київ порушив перемир'я з Росією, яке раніше було запропоноване президентом США Дональдом Трампом.

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. 

Раніше «Главком» повідомляв, що спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна. 

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Теги: війна перемир'я переговори росія Саудівська Аравія США

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