Коли буде широкомасштабний наступ російської армії

Ворог активізувався по всьому фронту...

Минулого тижня широко розійшлась інформація про широкомасштабний наступ росіян влітку. Насправді, влітку не буде ніякого нового наступу. Бо новий наступ розпочався минулого тижня.

Ворог активізувався по всьому фронту і мав успіхи. На Запорізькому, на Лиманському, на Покровському, на Куп'янському напрямках тощо. Кількість штурмів знову досягла цифри 200 вдень. Фактично, це і є широкомасштабний черговий наступ.

Чи може ворог відкрити нові напрями і увірватись в Сумську область? Я сумніваюсь. Основна тактика окупантів зараз це пошук місця «де рветься» і швидке перекидання туди сил. Активізація по всьому фронту і має на меті виявлення цього місця. Відповідно, всі свої резерви ворог змушений розкидати по вже існуючих ділянках бойових дій. Особливо враховуючи значні втрати.

Росіянам потрібно було майже 9 місяців, щоб витіснити наші війська з Курщини. І то вони залучали корейців, бо своїх сил бракувало. Тому наразі можливість введення додаткових сил і відкриття нових напрямів малоймовірна.

Активізація, звісно, пов'язана з переговорами. Це спосіб Путіна показати, що в нього все добре і він буде воювати, або як він висловився «добивати» ЗСУ.

Поки ж по факту все досить стабільно. Росія платить тисячі життів за мінімальні просування. Тому нічого нового для нас.

Тримаймося.