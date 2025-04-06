Як захищають Херсон. 40 бригада берегової оборони поділилася деталями своєї роботи

За один обстріл бійці можуть знищити велику кількість живої сили та кілька одиниць ворожої техніки

Бійці берегової оборони стримують ворога «Градом»

Воїни 40-ї окремої бригади берегової оборони працюють по ворогу на старенькій реактивній системі залпового вогню БМ-21 «Град». Їхня місія – прикриття піхоти та стримування будь-якого руху ворога в напрямку Херсона. Про це бійці розповідають мобільній групі «Армія TV» на їхньому YouTube-каналі, повідомляє «Главком».

Головним завданням бригади є оборона Херсона та його берегової лінії, ціллю ж є острови та лівий берег Дніпра.

«Піднятися, зібратися та працювати далі після обстрілу «Градом» – це дуже психологічно важко. Тому що у тебе все в голові злітає, коли навколо падає 20 або 40 триметрових снарядів від 70 до 90 кг. Система «Град», як психологічна давка, просто нестерпна. До того ж вона вириває непогані «ямки», тому в бліндажі, якщо по ньому попасти, просто так не сховаєшся», – говорить старший офіцер батареї Павло.

За один обстріл бійці можуть знищити велику кількість живої сили та кілька одиниць ворожої техніки.

«Приходить наказ, машина виїхала – відпрацювала. По-різному буває, може лише 10 снарядів випускається для ефективної роботи й враження цілі. А буває, що й 20 одиниць треба, або цілий пакет у 40 снарядів», – продовжує Павло. Коли машина вертається до сховку, то бійці відразу ж заряджають її знову.

Із самою установкою у бійців немає проблем, але машина, на якій вона встановлена, «Урал» 60-го року, приносить дуже багато клопотів, бо ламається ледь не кожен день.

«Іноді бувають дрібні поломки, але є й серйозні проблеми як, до прикладу, заміна цілого мотора. У більшості випадків наша бригада старається забезпечити абсолютно всім у міру своїх можливостей, але певні бюрократичні моменти не дозволяють якусь поломку або частину відправити одразу. В основному хлопці, які працюють на автомобілі, що зламався, викручуються своїми силами: скидаються грішми і купують необхідну деталь», – пояснюють бійці.

У бригаді є робота, але не вистачає людей. Сам Павло каже, що у кожного з його групи по декілька посад одночасно. Він, до прикладу, є одночасно і головним сержантом батареї, і також старшим офіцером батареї, що дуже виснажує.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії зазначила, що просування російської армії в Україні з початку 2025 року сповільнювалось, а територіальні здобутки зменшились.

До слова, Британська розвідка зазначила, що удар Сил оборони по військовій базі в Енгельсі став найуспішнішим у 2025 році.

Українські воїни завдали удару за допомогою безпілотного літального апарату по складу боєприпасів, розташованому на російській авіабазі стратегічної авіації «Енгельс-2». Вона розташована за 600 км від кордону і використовується для ударів по Україні.