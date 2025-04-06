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Як захищають Херсон. 40 бригада берегової оборони поділилася деталями своєї роботи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Як захищають Херсон. 40 бригада берегової оборони поділилася деталями своєї роботи
За один обстріл бійці можуть знищити велику кількість живої сили та кілька одиниць ворожої техніки
фото: скріншот із відео

Бійці берегової оборони стримують ворога «Градом»

 

Воїни 40-ї окремої бригади берегової оборони працюють по ворогу на старенькій реактивній системі залпового вогню БМ-21 «Град». Їхня місія – прикриття піхоти та стримування будь-якого руху ворога в напрямку Херсона. Про це бійці розповідають мобільній групі «Армія TV» на їхньому YouTube-каналі, повідомляє «Главком».

Головним завданням бригади є оборона Херсона та його берегової лінії, ціллю ж є острови та лівий берег Дніпра.

«Піднятися, зібратися та працювати далі після обстрілу «Градом» – це дуже психологічно важко. Тому що у тебе все в голові злітає, коли навколо падає 20 або 40 триметрових снарядів від 70 до 90 кг. Система «Град», як психологічна давка, просто нестерпна. До того ж вона вириває непогані «ямки», тому в бліндажі, якщо по ньому попасти, просто так не сховаєшся», – говорить старший офіцер батареї Павло.

За один обстріл бійці можуть знищити велику кількість живої сили та кілька одиниць ворожої техніки.

«Приходить наказ, машина виїхала – відпрацювала. По-різному буває, може лише 10 снарядів випускається для ефективної роботи й враження цілі. А буває, що й 20 одиниць треба, або цілий пакет у 40 снарядів», – продовжує Павло. Коли машина вертається до сховку, то бійці відразу ж заряджають її знову.

Із самою установкою у бійців немає проблем, але машина, на якій вона встановлена, «Урал» 60-го року, приносить дуже багато клопотів, бо ламається ледь не кожен день.

«Іноді бувають дрібні поломки, але є й серйозні проблеми як, до прикладу, заміна цілого мотора. У більшості випадків наша бригада старається забезпечити абсолютно всім у міру своїх можливостей, але певні бюрократичні моменти не дозволяють якусь поломку або частину відправити одразу. В основному хлопці, які працюють на автомобілі, що зламався, викручуються своїми силами: скидаються грішми і купують необхідну деталь», – пояснюють бійці.

У бригаді є робота, але не вистачає людей. Сам Павло каже, що у кожного з його групи по декілька посад одночасно. Він, до прикладу, є одночасно і головним сержантом батареї, і також старшим офіцером батареї, що дуже виснажує.

Нагадаємо, розвідка Великої Британії зазначила, що просування російської армії в Україні з початку 2025 року сповільнювалось, а територіальні здобутки зменшились.

До слова, Британська розвідка зазначила, що удар Сил оборони по військовій базі в Енгельсі став найуспішнішим у 2025 році. 

Українські воїни завдали удару за допомогою безпілотного літального апарату по складу боєприпасів, розташованому на російській авіабазі стратегічної авіації «Енгельс-2». Вона розташована за 600 км від кордону і використовується для ударів по Україні.

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Теги: армія обстріл наказ Херсон

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