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Росія стягує армію КНДР до Херсона і Запоріжжя? Експерт Defense Express відповів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія стягує армію КНДР до Херсона і Запоріжжя? Експерт Defense Express відповів
Передача особового складу не зафіксована
фото з відкритих джерел

КНДР продовжує постачати Росії ракети, боєприпаси та артилерійське обладнання

​Військовий експерт Defense Express відповіли на припущення щодо залучення Росією північнокорейських військових для наступу на Херсон та Запоріжжя. Як інформує «Главком», про це аналітик зазначив в ефірі «Еспресо».

У Defense Express вважають, що наразі немає підстав стверджувати, що Росія залучає північнокорейських військових для наступу на Херсон та Запоріжжя. Як відомо, КНДР постачає Росії боєприпаси та артилерійські системи.

Однак передача особового складу не зафіксована. Раніше з'являлися повідомлення про присутність північнокорейських військових у Росії, але конкретних доказів їх участі в бойових діях на півдні України немає.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зауважив, що повідомлення про залучення особового складу КНДР для наступу на Запоріжжя та Херсон більше схоже за чутки.

«Повідомлення про те, що РФ може залучити військових з КНДР для наступу на Херсон та Запоріжжя, більше за характером нагадують «почув дзвін та не знаю де він». Оскільки ще тижнів зо два тому в соціальних мережах зʼявились фото групи вагонів у районі Джанкоя. Важливо – не ешелони, а група вагонів. На цих вагонах було щось схоже на пускові установки до артисистеми КНДР та кілька САУ Koksan», – сказав він.

У повідомленні Yonhap йшлось, що Північна Корея, ймовірно, додатково направила щонайменше три тис. військових до Росії у січні та лютому цього року – для їхньої участі у війні проти України.

Як зауважив південнокорейський Об'єднаний комітет начальників штабів,  із 11 тис. військових КНДР, відправлених до Росії, близько 4 тис. були зафіксовані як втрати, тому Пхеньян вдався до відправки додаткових трьох тисяч.

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Теги: Запоріжжя росія Північна Корея боєприпаси Херсон наступ

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