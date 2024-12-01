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Російська армія у листопаді зазнала на полі бою рекордних втрат

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Російська армія у листопаді зазнала на полі бою рекордних втрат
Сумарні втрати ворога в озброєнні та техніці у листопаді сягають понад $3 мільярди
фото з відкритих джерел

У продовж однієї доби ЗСУ «задвухсотили» та «затрьохсотили» 2 030 ворожих солдатів

У листопаді російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення – 45 720 військових. Про це інформує Міністерство оборони України.

За даними Генерального штабу, в листопаді упродовж однієї доби наші воїни «задвухсотили» та «затрьохсотили» 2 030 ворожих солдатів.

Це також найвищий показник втрат ворога за добу від 24 лютого 2022 року.

Втрати росіян у листопаді 2024 року
Втрати росіян у листопаді 2024 року
інфографка Міністерства оборони України

ЗСУ цього місяця загалом уразили 307 ворожих танків.

Окрім танків, знищені ще 899 ворожих бойових броньованих машин та 884 артилерійських засобів.

У Міноборони порахували, що сумарні втрати ворога в озброєнні та техніці у листопаді сягають понад $3 мільярди.

Нагадаємо, російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. У зв’язку з цим Москва змінила командувача сил у Сирії. 

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що втрати російських окупантів на фронті цієї осені перевершили всі очікування

 

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Теги: Міноборони армія Москва втрати 24 лютого Олександр Сирський

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