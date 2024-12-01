Російська армія у листопаді зазнала на полі бою рекордних втрат
У продовж однієї доби ЗСУ «задвухсотили» та «затрьохсотили» 2 030 ворожих солдатів
У листопаді російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення – 45 720 військових. Про це інформує Міністерство оборони України.
За даними Генерального штабу, в листопаді упродовж однієї доби наші воїни «задвухсотили» та «затрьохсотили» 2 030 ворожих солдатів.
Це також найвищий показник втрат ворога за добу від 24 лютого 2022 року.
ЗСУ цього місяця загалом уразили 307 ворожих танків.
Окрім танків, знищені ще 899 ворожих бойових броньованих машин та 884 артилерійських засобів.
У Міноборони порахували, що сумарні втрати ворога в озброєнні та техніці у листопаді сягають понад $3 мільярди.
Нагадаємо, російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. У зв’язку з цим Москва змінила командувача сил у Сирії.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що втрати російських окупантів на фронті цієї осені перевершили всі очікування
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