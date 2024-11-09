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Втрати ворога станом на 9 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 9 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 990-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1660 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 9 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 9 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 9 листопада втратила

  • особового складу ‒ близько 707540 (+1660) осіб,
  • танків ‒ 9238 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 18697 (+36) од.,
  • артилерійських систем – 1245 (+0) од.,
  • РСЗВ – 1244 (+1) од.,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18575 (+49),
  • крилаті ракети ‒ 2634 (+3) од.,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28561 (+66) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 3604 (+2).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 9 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 9 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 8 листопада

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – вісім суден, з них два рухались із протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 9 листопада
Активність флоту окупантів станом на 9 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 982-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати Генштаб ворог фронт війна

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