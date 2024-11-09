Втрати ворога станом на 9 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1660 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 9 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 9 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 9 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 707540 (+1660) осіб,
- танків ‒ 9238 (+5) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 18697 (+36) од.,
- артилерійських систем – 1245 (+0) од.,
- РСЗВ – 1244 (+1) од.,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 329 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18575 (+49),
- крилаті ракети ‒ 2634 (+3) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28561 (+66) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3604 (+2).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 8 листопада
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – вісім суден, з них два рухались із протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 982-й день повномасштабної війни в Україні.
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