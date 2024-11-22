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Зоя Казанжи Громадський діяч

Як влада продовжує ігнорувати уроки війни

glavcom.ua
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Українська влада
фото з відкритих джерел

«Чому вони і досі продовжують залишатися комунікаційно-організаційно відмороженними?»

Я знаю, що за тиждень до вторгнення кілька конкретних високопоставлених силовиків в Одесі вивезли свої сімʼї на захід України.

Я знаю, що коли моя подруга, проспавши початок війни, примчалась в Кабмін, щоб забрати свій особистий комп’ютер, то там вона дізналась, що її начальник – міністр напередодні, разом з іншими міністрами, виїхав до Франківщини.

Я знаю, що співробітник київського СБУ вивіз сім’ю на Закарпаття ще у січні. А 24 лютого вони блискавично виїхали в Європу через Будапешт.

А нас весь той час заколисували. Потім Зеленський пояснив: якби попередили, то виникла б паніка і наші танки потрапили б у затори. Про шашлики і «залишайтеся вдома» жителям Бучі і Ірпеня, навіть не буду.

Паніка виникла. І ще жах, хаос, нерозуміння своїх дій – і внаслідок цього також загинула велика кількість людей.

Моя подруга, яка давно живе в США, розповідає, що у них є алгоритм дій в разі урагану. Алгоритм, який випрацьований роками з урахування негативного досвіду.

Він виглядає так: попередження – завчасний виїзд із зони ураження – перебування в укриттях/шелтерах, де є достатньо ресурсів для життєзабезпечення – повернення до нормального життя, оцінка і компенсація заподіяної шкоди.

Американці зрозуміли, що найчастіше гинуть люди, які не виїхали завчасно і не сховались. Які почали виїжджати на початку дії урагану і потрапили практично в епіцентр.

До чого це я веду? Сьогодні не працює Верховна Рада. Через ризик ураження урядового кварталу з боку Росії. Урядовий квартал знаходиться не в полі. Якраз навпаки – в районі досить щільної забудови.

Знову, як і напередодні повномасштабного вторгнення, США заздалегідь попередили Україну про можливість атаки РФ експериментальною
ракетою. США також попередило своїх громадян, які знаходяться в Україні і співробітників посольства.

Чи бачили ви хоч якесь офіційне попередження для українців? Чи евакуйовані або не вийшли на роботу працівники офісів і закладів? Що зі школами, дитячими садками, учбовими закладами?

Я бачила лише застереження телеграм-каналів і питання від людей, чи це не фейк? Ну і прокльони і не дуже хороші побажання на адресу влади.

Чому вони і досі продовжують залишатися комунікаційно-організаційно відмороженними?

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна 24 лютого танки міністр Верховна Рада Кабмін

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Зоя Казанжи

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