Північна Корея посилила Росію далекобійною зброєю – Financial Times

Зброю може бути використано проти ЗСУ на Курщині

Північна Корея відправила до Росії щонайменше 50 своїх самохідних артилерійських установок (САУ) та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню. Про це пише Financial Times, покликаючись на дані української розвідки, які видання отримало у своє розпорядження.

Ідеться про 170-мм САУ М-1989 Koksan, ешелон яких раніше помітили у Красноярську в РФ. Також росіяни могли отримати від Північної Кореї реактивні системи залпового вогню – імовірно, М-1991, які є аналогом радянської машини «Ураган».

У КНДР заявляли, що модернізували цю РСЗВ та оснастили її «високоточними» ракетами. Загалом же вона може вести вогонь як звичайними снарядами, так і керованими. Як пише FT, нині офіційний Пхеньян хоче випробувати цю зброю в бою.

Очікується, що цю зброю Росія використає в боях у Курській області, де окупанти також зосередили 12-тисячне угруповання північнокорейських солдатів.

Нагадаємо, російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначають аналітики, нещодавні оцінки західних та українських експертів стосовно чисельності російського угруповання військ у Курській області «не є значним перегином» – армія РФ уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення ЗСУ з російської території.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.