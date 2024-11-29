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Невідомі напали на посольство Швеції у Москві

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Невідомі напали на посольство Швеції у Москві
Посольство Швеції в Москві
фото: ТАСС (архівне)

Троє чоловіків кидали пляшки та розпилювали газ у приміщенні охорони біля посольства

У Москві невідомі напали на посольство Швеції, застосувавши газові балончики. Про це повідомляє Dagens industri.

Зазначається, що троє чоловіків кидали пляшки та розпилювали газ у приміщенні охорони біля посольства. Згодом місцева поліція затримала нападників.

Міністерство закордонних справ Швеції підтвердило, що їм відомо про інцидент, і вони підтримують зв’язок із посольством у Москві. Однак від коментарів утрималися.

Видання пише, що це не перший напад на шведське посольство в Росії. У лютому цього року будівлю закидали пакетами з фекаліями. Інцидент відбувся після схвалення Швецією рішення про вступ до НАТО, що, за даними російських ЗМІ, могло стати причиною таких дій.

До слова, влада Швеції запідозрила у шпигунстві на користь Росії служителів православної церкви, яка нещодавно була побудована на околиці міста Вестерос лише за 100 кілометрів на захід від Стокгольма. 

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Теги: Швеція Москва росія посольство напад

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