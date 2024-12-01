Втрати ворога станом на 1 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1730 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 1 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 1 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 1 грудня втратила:
- особового складу – близько 742130 (+1730) осіб,
- танків – 9469 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 19369 (+14) од,
- артилерійських систем – 20923 (+14) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО – 1019 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11),
- крилаті ракети – 2852 (+1),
- кораблі/катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30507 (+76) од,
- спеціальна техніка – 3619 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 1 грудня:
- у Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», попередньо без ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, усі з них продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 1012 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень.
Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.
Протягом минулої доби Росія завдала по Україні ракетного удару два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Здійснила понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
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