Втрати ворога станом на 1 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 9469 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1730 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 1 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 1 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 1 грудня втратила:

особового складу – близько 742130 (+1730) осіб,

танків – 9469 (+6) од,

бойових броньованих машин – 19369 (+14) од,

артилерійських систем – 20923 (+14) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засоби ППО – 1019 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11),

крилаті ракети – 2852 (+1),

кораблі/катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30507 (+76) од,

спеціальна техніка – 3619 (+2).

Активність флоту окупантів станом на 1 грудня:

у Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», попередньо без ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – чотири судна, усі з них продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – три судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, триває 1012 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні ракетного удару два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Здійснила понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.