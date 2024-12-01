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Втрати ворога станом на 1 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 1 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 9469 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1730 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 1 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 1 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 1 грудня втратила:

  • особового складу – близько 742130 (+1730) осіб,
  • танків – 9469 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 19369 (+14) од,
  • артилерійських систем – 20923 (+14) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО – 1019 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19803 (+11),
  • крилаті ракети – 2852 (+1),
  • кораблі/катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30507 (+76) од,
  • спеціальна техніка – 3619 (+2).
Втрати ворога станом на 1 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 1 грудня:

  • у Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр», попередньо без ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, усі з них продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 1 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 1012 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні ракетного удару два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Здійснила понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб втрати

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