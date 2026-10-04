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Російські КАБи влучили біля багатоповерхівок у Сумах: є постраждалі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російські КАБи влучили біля багатоповерхівок у Сумах: є постраждалі
Наслідки російського удару по Сумах
фото: Сергій Кривошеєнко

Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані

Уранці 4 жовтня російські війська атакували Суми керованими авіабомбами та безпілотником. Внаслідок ударів по різних локаціях міста постраждали щонайменше семеро людей, серед них одна дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій, начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка та в. о. міського голови Сум Артема Кобзаря.

Близько 08:00 російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по густонаселеному житловому масиву в Зарічному районі. Влучання було зафіксувано на двох локаціях. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння та автомобілі. Також пошкоджень зазнали лінії електропередач і газопостачання, фасади будинків, вікна та балкони.

Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані.

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Рятувальники допомагали людям вибиратися з пошкоджених помешкань. Зокрема, з верхнього поверху одного з будинків евакуювали літню жінку, яка не могла пересуватися самостійно. Роботи проводили одночасно на кількох локаціях.

Через наслідки авіаудару в частини споживачів виникли перебої з водопостачанням. Фахівці проводили відновлювальні роботи на мережах.

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Крім цього, вранці російський безпілотник, попередньо типу «Герань», атакував одне з підприємств у Ковпаківському районі Сум. Унаслідок удару виникла пожежа та задимлення. Відомо про одного постраждалого.

Згодом президент України володимир Зеленський повідомив, що у Сумах безпілотники вдарили по складу медичних препаратів, унаслідок чого загинула одна людина.

Наразі екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки атак. Мешканцям пошкоджених будинків видають матеріали для закриття вибитих вікон та допомагають оформлювати необхідну допомогу. Інформація про наслідки ударів уточнюється.

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Теги: пожежа Суми обстріл поранення

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