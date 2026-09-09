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У Дарницькому районі столиці ворожий дрон влучив у багатоповерхівку (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Дарницькому районі столиці ворожий дрон влучив у багатоповерхівку (відео)
Будинок у Дарницькому районі столиці, пошкоджений російським дроном 9 вересня 2026 року
фото: соцмережы

Інформація про руйнування та можливих постраждалих наразі уточнюється

У Дарницькому районі Києва зафіксовано влучання ворожого безпілотника в 16-поверховий житловий будинок. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

За уточненою інформацією «Главкома», російська терористична армія пошкодила 22-поверховий будинок у Дарницькому районі.

За словами мера столиці, усі екстрені служби вже прямують на місце події.

О 09:07 Київська міська військова адміністрація повідомила, що наразі відомо про чотирьох постраждалих унаслідок удару по житловому будинку в Дарницькому районі. 

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У мережі з'явилося відео, на якому чоловік прибирає палаючий уламок дрона від автомобіля у Дарницькому районі Києва, щоб врятувати його та сусідні машини від знищення вогнем.

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Зазначимо, що станом на 04:05 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування російських БпЛА. О 08:04 у столиці дали відбій тривоги.

Нагадаємо, вночі 9 вересня російські війська атакували Золочів на Харківщині та Дніпро: на Харківщині є поранений і постраждалі, а в Дніпрі рятувальники дістали з підвалу понівеченого будинку трьох людей, яким тепер надають медичну допомогу. 

Теги: Київ обстріл

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