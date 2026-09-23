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Російський удар по судну на Одещині забрав життя українського капітана

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Російський удар по судну на Одещині забрав життя українського капітана
Російські атаки спричинили пожежі на Одещині
фото: ДСНС

Після удару на комерційному судні спалахнула пожежа, решту членів екіпажу вдалося евакуювати

Російські війська атакували портову та цивільну інфраструктуру Одеської області. Однією з цілей стало комерційне вантажне судно під прапором Антиґуа і Барбуда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Після атаки на судні виникла пожежа. Внаслідок удару загинув капітан судна – громадянин України.  Решту членів екіпажу вдалося евакуювати, займання вже ліквідовано.

Кіпер також повідомив, що росіяни двічі поспіль атакували складські приміщення, де зберігали медикаменти, побутові товари та продукти харчування. Пожежу на складах рятувальники гасили протягом кількох годин.

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Наслідки російського удару по Одещині
ДСНС, ОВА

Нагадаємо, 17 вересня, російський безпілотник атакував цивільне судно під прапором Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів. Унаслідок удару загинув капітан судна, ще троє членів екіпажу дістали поранення. Стан судна та масштаби пошкоджень після атаки уточнювалися. Судно ходило під прапором Танзанії – держави, яка підтримує робочі та політичні відносини з Росією та не приєдналася до західних санкцій проти Москви.

Ще раніше, 9 вересня, ворожі дрони двічі атакували цивільне судно Tedy у Чорному морі. Внаслідок ударів загинули двоє громадян Азербайджану, ще двоє членів екіпажу цієї країни дістали поранення. 

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Теги: пожежа Чорне море Одеса Одещина смерть корабель рятувальники

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