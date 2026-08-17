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Сум у Сумах. Міська влада оприлюднила дані про інтенсивність повітряних ударів по обласному центру

Олена Зварич
glavcom.ua
Олена Зварич
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Сум у Сумах. Міська влада оприлюднила дані про інтенсивність повітряних ударів по обласному центру
Рятувальники на руїнах житлового будинку, вщент розбитого ударом російської авіабомби 4 серпня в Сумах.
фото: npu.gov.ua

В.о. міського голови Артем Кобзар: Малий бізнес продовжує працювати і навіть перевиконує план сплати єдиного податку в міський бюджет

Суми – один із найбільш уразливих зараз обласних центрів України, від міста до зони бойових дій – близько 20 км. Ворожих повітряних атак стає дедалі більше. Так, за статистикою, яку надав на запит «Главкома» в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, кількість надзвичайних ситуацій, пов’язаних із повітряними ударами росіян, зростає: якщо у 2024 році було зафіксовано 132 надзвичайні ситуації, то у 2025 році – 690, а станом на початок серпня цього року – вже 948.

Під удари потрапляють цивільні об’єкти – автозаправні станції, логістичні компанії, зокрема поштові оператори, промислові підприємства, об’єкти енергетики, водопостачання та теплопостачання, житлові будинки, наголошує Кобзар. І все частіше ворог застосовує по Сумах КАБи. Так, 15 липня на Сумську громаду впало шість авіабомб, троє людей загинули; 11 липня від удару КАБом загинуло шестеро людей, а 3 липня росіяни скинули КАБ на центральну частину міста – загинули четверо, зокрема, двоє дітей.

В апараті в.о. міського голови та в обласній військовій адміністрації не називають кількість мирних мешканців, які загинули цього року в Сумах. Останню офіційну інформацію про втрати оприлюднював заступник голови Сумської ОВА Володимир Бабич. За його словами, у місті загинули: 2022 рік – 17 людей, 2023 – шість, 2024 – 38, 2025 – 72 людини.

Водночас, за даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, цьогоріч Суми ввійшли у четвірку міст з найбільшою кількістю жертв серед мирного населення. Лише за один місяць 2026 року – липень – у цьому обласному центрі росіяни вбили 20 мирних мешканців, ще 152 отримали поранення. 

Загалом, за оцінками моніторингової місії ООН, липень став найбільш смертоносним місяцем для мирних українців з весни 2022 року – загинули щонайменше 437 цивільних у 14 регіонах та Києві.

Через загрозливу безпекову ситуацію містяни виїздять із Сум і вивозять дітей. За даними Артема Кобзаря, на кінець навчального року в місті було понад 30 тис. дітей, працювали 37 шкіл та 38 дитсадків. За час повномасштабної війни кількість учнів у школах міста зменшилася на понад 6 тис., а педагогів – майже на 300 осіб. 

«Офіційна оцінка кількості мешканців, які виїхали через безпекову ситуацію, постійно змінюється, оскільки частина людей повертається, і громада прийняла значну кількість людей, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії. На початок серпня 2026 року на обліку в Сумській громаді перебуває 36 489 внутрішньо переміщених осіб», – йдеться у відповіді в.о. міського голови на запит «Главкома».

На питання про функціонування укриттів чиновник відповів, що «у громаді готові до використання 307 укриттів, серед яких: 14 сховищ; 2 протирадіаційні укриття; 250 найпростіших укриттів; 41 мобільне укриття. Зараз триває процедура закупівлі ще 30 модульних укриттів». Головні магістралі громади, що ведуть до Сум, облаштовуються антидроновими сітками. За останнім повідомленням обласної військової адміністрації, сітками наразі захищено 47 км у Сумській громаді.

На території області антидроновим захистом уже обладнано понад 450 кілометрів автошляхів, з них 47 км – у Сумській громаді
На території області антидроновим захистом уже обладнано понад 450 кілометрів автошляхів, з них 47 км – у Сумській громаді
фото: Сумська ОВА

«Бізнес по-різному реагує на погіршення безпекової ситуації та регулярні обстріли: частина локальних підприємств відновлює роботу вже наступного дня після влучань і адаптується, великі мережі тимчасово закривають об’єкти, – констатує Артем Кобзар. – Багато місцевих підприємців (кав’ярні, магазини, виробництва) продовжують працювати попри пошкодження приміщень, вибиті вікна та відсутність світла. Частина малого бізнесу принципово не планує виїжджати з міста. А деякі великі українські та міжнародні ритейлери ухвалюють рішення про тимчасове призупинення роботи окремих магазинів через високі ризики для співробітників і відвідувачів (наприклад, мережа Jysk, McDonalds)». 

Російська атака на місто в ніч проти 21 липня. Палає магазин «Епіцентр» у Сумах. Велетенське приміщення вигоріло повністю
Російська атака на місто в ніч проти 21 липня. Палає магазин «Епіцентр» у Сумах. Велетенське приміщення вигоріло повністю
фото: Сумська ОВА

Згідно з даними міської ради, станом на 1 липня 2026 року кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання, які не перебувають у процесі припинення діяльності, становила 36 838. Це на 763 суб’єкти більше, ніж на початку року. «Наразі бізнес продовжує забезпечувати надходження до бюджету громади, – підкреслює в.о. міського голови у відповідь на запит. – Так, станом на кінець липня від сплати єдиного податку надійшло 328,6 млн грн. (62% від запланованого показника на 2026 рік). Це на 30,3 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року».

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Теги: укриття населення війна Суми бізнес

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