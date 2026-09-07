Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: загорівся торговельний центр
Внаслідок атаки загиблих немає
У ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».
За інформацією Федорова, внаслідок російської атаки на Запоріжжя виникла пожежа у торговельному центрі.
«Ворог атакував Запоріжжя БпЛА. Зайнявся торговельний центр. Минулося без постраждалих», – написав Федоров.
Місцеві телеграм-канали пишуть про влучання в торговельний центр «CityMall».
Раніше у Запоріжжі один із російських дронів влучив у житловий будинок. Поранення дістала літня жінка. В іншому будинку через ворожий удар також виникло займання. Спочатку було відомо про трьох постраждалих.
Нагадаємо, у Хмельницькому ввечері 2 вересня після російської атаки сталося загоряння на території одного з підприємств. Через падіння уламків загорілася вантажівка. Унаслідок цього було поранено водія авто, його госпіталізували.
Також у ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну реактивними безпілотниками одразу в кількох областях. Найбільш постраждалою виявилася Одеса. Внаслідок влучання в багатоповерхівку постраждали люди.
Як повідомлялося, у ніч на 3 вересня (з 18:00 2 вересня) Росія атакувала Україну дронами. Окупанти застосували 163 ударних БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 «Бандероль», «Гербера» та дрони-імітатори типу «Пародія».
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