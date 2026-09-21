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Росія знищила будинок юної української біатлоністки з Сум

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Росія знищила будинок юної української біатлоністки з Сум
Будинок Марти Герко росіяни повністю зруйнували двома КАБами 16 вересня

Родина Марти Герко дивом залишилася жива

Росія знищила будинок юної української біатлоністки з міста Суми Марти Герко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію біатлону України.

Будинок Марти Герко росіяни повністю зруйнували двома КАБами 16 вересня.

Батьки дівчинки зреагували на повідомлення про пуски авіабомб, і встигли сховатися. Марта в цей час саме їхала зі школи додому, і в момент вибухів була зовсім поруч.

Родина дивом залишилася жива, але їхнього житла тепер немає.

Нагадаємо, призупинення членства Росії та Білорусі в Міжнародному союзі біатлоністів (IBU) залишається чинним за підсумками голосування 17-го Конгресу IBU.

18 вересня на другому дні Конгресу IBU проходили голосування, серед них – щодо статусу Росії та Білорусі. За його підсумками призупинення членства Союзу біатлоністів Росії та Федерації біатлону Білорусі в IBU залишається чинним.

Це рішення діє з 2022 року, коли на Конгресі IBU в Зальцбурзі членство обох федерацій було призупинене. Тоді також визначили умови для його поновлення. Серед них – дистанціювання від війни в Україні та відсутність залучення спортсменів і представників федерацій до збройних сил.

У червні 2026 року Союз біатлоністів Росії надіслав до IBU документи про нібито виконання цих умов. Після їх розгляду Виконавча рада IBU встановила, що вимоги не виконані. Тому чинний статус залишається без змін.

Отже, рішення, ухвалене у 2022 році, залишається чинним і сьогодні.

Теги: росія Суми біатлон війна Сумщина

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