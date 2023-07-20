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Родина розробника дронів «Ланцет» володіє нерухомістю в Лондоні, а його син працює в ООН

Діана Гасюк
glavcom.ua
Родина розробника дронів «Ланцет» володіє нерухомістю в Лондоні, а його син працює в ООН
Олександр Захаров
фото: росЗМІ

Дружина Олександра Захарова, Світлана, а також їхні діти активно займаються бізнесом, пов'язаним з виробництвом безпілотників

Родина Олександра Захарова, який сконструював дрон-камікадзе «Ланцет» для армії РФ, володіє квартирою у центрі Лондона, вартістю близько 2 млн доларів. При цьому син Захарова, Лаврентій, працює в Інституті проблем роззброєння ООН. Про це пишуть росЗМІ.

За даними журналістів, дружина Олександра Захарова, Світлана, а також їхні діти – син Микита і дочка Марія – активно займаються бізнесом, пов'язаним з виробництвом безпілотників. Молодший син Лаврентій, за інформацією ЗМІ, вже кілька років проживає за кордоном та працює в Інституті дослідження проблем роззброєння ООН (UNIDIR).

Лаврентій почав працювати в агентствах ООН у Нью-Йорку та Римі в липні 2021 року, а з травня 2023 року перейшов до Інституту ООН з дослідження проблем роззброєння. Його дослідницькі інтереси зосереджені на програмі управління зброєю та боєприпасами, розмінуванні та гуманітарному доступі.

Також, згідно з даними журналістів, з 2018 року Світлана і Лаврентій володіють квартирою у елітному районі Лондона, вартістю 1,5 млн фунтів стерлінгів.

ЗМІ також встановили, що Велика Британія запровадила санкції щодо компанії-виробника дронів ТОВ ЦСТ, але не поширила їх на сім'ю Захарових. У виробництві «Ланцетів» використовуються західні комплектуючі, поставки яких до Росії обмежені санкціями. Однак, Росія знаходить шлях обійти ці обмеження завдяки мережі постачальників, які імпортують необхідні деталі з усього світу.

За допомогою досліджень встановлено, що два найбільші постачальники компанії, «Аэроскан» і «Орион», належать дітям Олександра Захарова – Микиті та Марії.

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Теги: росія санкції Велика Британія розслідування

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