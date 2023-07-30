Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. ISW пояснив причину

Прокремлівські блогери дедалі частіше хибно подають українські контрнаступальні операції як нібито невдалі

У Росії провоєнні ультранаціоналістичні блогери приєдналися до спроб Кремля зобразити український контрнаступ як начебто неуспішний. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, у російські військові кореспонденти та різні Z-блогери стали дедалі частіше і більше перебільшувати втрати, яких нібито зазнають ЗСУ, і все менше розповідають про втрати та проблеми в російському війську.

Відомі блогери РФ дедалі частіше хибно подають українські контрнаступальні операції як нібито невдалі атаки на всій лінії зіткнення.

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Аналітики звернули увагу, що російські блогери широко розповсюдили кадри від 29 липня, на яких видно, як один російський танк нібито розгромив цілу українську роту з бронетехнікою, але насправді кадри знято ще 7 червня, і показують вони, як артилерійські підрозділи військ РФ завдають ударів по колоні ЗСУ.

Російські джерела раніше ретранслювали старі кадри на підтримку заяв про те, що ЗСУ нібито зазнають значних втрат у бронетехніці. Збільшення кількості відеоматеріалів 29 липня вказує на те, що в РФ джерела навмисно поширюють старі кадри, щоб підтримати версію Кремля.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін у подібній спробі перебільшення нещодавно заявив, що ЗСУ втратили 39 одиниць бронетехніки за кілька днів боїв у західній частині Запорізької області.

На думку експертів, Кремль, ймовірно, змінює свою політику щодо висвітлення війни, щоб применшити можливості успішного контрнаступу ЗСУ та позиціонувати себе як ефективного керівника військових дій.

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Російські військкори продовжують повідомляти про локальні поступи ЗСУ, і деякі проблеми з російськими оборонними операціями, але ширше оперативне подання українського контрнаступу у провоєнному інформаційному просторі РФ узгоджується з ймовірною зміною зображення контрнаступу Кремлем.

Нагадаємо, пропагандистські блогери отримали від Кремля вказівку менше говорити на тему війни з Україною і більше зосередитися на «позитиві».

До слова, Путін пожалівся, що один із пунктів «мирної ініціативи» африканських країн про припинення вогню неможливо реалізувати через наступ Збройних сил України.

Як повідомлялося, за останні дві доби на півдні України загострилися бої на двох напрямках.