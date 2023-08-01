Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Суд покарав одесита за пісні Лєпса в центрі Львова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд покарав одесита за пісні Лєпса в центрі Львова
Лук’ян Зайцев спробував ударити журналіста по обличчю за зауваження
фото з відкритих джерел

 Зайцева зобов’язали сплатити судові переходи у розмірі 537 грн

Галицький суд Львова виніс вердикт у справі 20-річного одесита Лук’яна Зайцева, котрий потрапив у гучний скандал після того, як слухав пісні російського виконавця Григорія Лєпса у центрі Львова. Суддя Ірина Волоско визнала фігуранта справи винним у дрібному хуліганстві, передає Zaxid.net.

Чоловіка оштрафували на 51 грн.

Також Зайцева зобов’язали сплатити судові переходи у розмірі 537 грн. Цікаво, що сам Зайцев на судове засідання не прийшов.

Нагадаємо, скандальна ситуація сталася 7 травня, а розголосу вона набула завдяки місцевому журналісту Роману Гурському. Він підійшов до автомобіля, з якого звучала російська музика, і зробив зауваження. У відповідь на це Зайцев спробував ударити його по обличчю та вибити з рук журналіста телефон, на який велася зйомка.

Досить оперативно співробітники поліції розшукали автомобіль із порушниками та зупинили його.

Нагадаємо, у червні у Львові молодики співали російських пісень та нагрубіянили депутатці.

Теги: Львів пісня росія суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Двоє одеситів вирішили заспівати пісні Цоя у центрі Львова
Мовний скандал у Львові: молодики співали російських пісень та нагрубіянили депутатці
3 червня, 16:46
Ректор сказав студентці «не спекулювати українською мовою»
Мовний скандал у Києві: ректор вигнав студентку, яка проти російської
16 травня, 10:35
У Запоріжжі новий скандал через російську музику
«Я раждьон в СССР»: у Запоріжжі вибухнув мовний скандал
9 липня, 01:45

Новини

Суд покарав одесита за пісні Лєпса в центрі Львова
Суд покарав одесита за пісні Лєпса в центрі Львова
До Одеси прибула місія ЮНЕСКО, щоб оцінити збитки від російських атак
До Одеси прибула місія ЮНЕСКО, щоб оцінити збитки від російських атак
У Будинку профспілок Одеси прогримів вибух: є загиблий (фото)
У Будинку профспілок Одеси прогримів вибух: є загиблий (фото)
Росія вночі атакувала Одещину: ЗСУ повідомили про влучання
Росія вночі атакувала Одещину: ЗСУ повідомили про влучання
Суд покарав одеську блогерку, яка закликала бомбити Україну
Суд покарав одеську блогерку, яка закликала бомбити Україну
В Одесі сталася стрілянина: є поранені (відео)
В Одесі сталася стрілянина: є поранені (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
52K
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»
32K
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
22K
Харлан розповіла, що сказала російській фехтувальниці після перемоги
20K
Хто фінансує війну Путіна? Дослідники оприлюднили список олігархів РФ
17K
Удари по Керченському і Чонгарському мостах: як ворог тепер забезпечує логістику в Криму

Новини

ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Сьогодні, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Сьогодні, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту