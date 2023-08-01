Суд покарав одесита за пісні Лєпса в центрі Львова

Зайцева зобов’язали сплатити судові переходи у розмірі 537 грн

Галицький суд Львова виніс вердикт у справі 20-річного одесита Лук’яна Зайцева, котрий потрапив у гучний скандал після того, як слухав пісні російського виконавця Григорія Лєпса у центрі Львова. Суддя Ірина Волоско визнала фігуранта справи винним у дрібному хуліганстві, передає Zaxid.net.

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Чоловіка оштрафували на 51 грн.

Також Зайцева зобов’язали сплатити судові переходи у розмірі 537 грн. Цікаво, що сам Зайцев на судове засідання не прийшов.

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Нагадаємо, скандальна ситуація сталася 7 травня, а розголосу вона набула завдяки місцевому журналісту Роману Гурському. Він підійшов до автомобіля, з якого звучала російська музика, і зробив зауваження. У відповідь на це Зайцев спробував ударити його по обличчю та вибити з рук журналіста телефон, на який велася зйомка.

Досить оперативно співробітники поліції розшукали автомобіль із порушниками та зупинили його.

Нагадаємо, у червні у Львові молодики співали російських пісень та нагрубіянили депутатці.