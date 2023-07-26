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Атака «Шахедів» на Харківщину і бойкот саміту Росія-Африка: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака «Шахедів» на Харківщину і бойкот саміту Росія-Африка: головне за ніч
38 із 55 країн Африки не відправили своїх лідерів на саміт Росія-Африка
фото з відкритих джерел

В одній із громад Харківської області спалахнула пожежа через влучання ворожого дрона

Більшість лідерів Африки відмовилася їхати до Путіна на саміт, який відбудеться 27-28 липня. Росіяни знову атакували Харківщину безпілотниками: поцілили у промислові об’єкти. США відреагували на інформацію Міжнродного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ) про виявлення мін на Запорізькій АЕС. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака «Шахедів» на Харківщину

Уночі 26 липня російські окупанти вдарили по Первомайській громаді Харківської області дронами-камікадзе «Шахед». Про це повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв.

Унаслідок атаки є влучання по промислових об’єктах громади – там виникла пожежа. Про жертв наразі не повідомлялося. 

Бойкот саміту Росія-Африка

Очільники переважної частини африканських країн бойкотуватимуть саміт Росія-Африка. 38 із 55 країн Африки не відправили своїх лідерів на цю подію. Про це повідомляє The Moscow Times.

На рівні глав держав будуть представлені лише 17 країн. Ще 10 африканських держав відправили до РФ прем'єр-міністрів. Водночас майже половина учасників саміту надіслали делегації рівнем нижче.

Кількість жертв у Костянтинівці зросла до трьох

У лікарні померла дівчинка 2011 року народження, яка зазнала поранень від удару окупантів по Костянтинівці Донецької області, який стався 24 липня. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Таким чином, внаслідок обстрілу міста касетними снарядами загинули три людини, у тому числі дві дитини. Ще шестеро людей було поранено.

США відреагували на інформацію МАГАТЕ про виявлення мін на ЗАЕС

Російські загарбники мають негайно припинити бойові дії поблизу Запорізької атомної електростанції, оскільки мінування ядерного об’єкта загрожує безпеці цілого регіону. Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

«Подібна насильницька й нестабільна діяльність у безпосередній близькості від атомної електростанції, а в цьому випадку – на (території – «Главком») АЕС, є надзвичайно небезпечною», – зауважив посадовець.

«Дніпро-1» програв дебютний матч у Лізі чемпіонів

Віцечемпіон України «Дніпро-1» провів перший в історії матч у Лізі чемпіонів. Дніпровська футбольна команда зазнала поразки від грецького «Панатінаїкосу» з рахунком 1:3. 

Матч-відповідь між «Панатінаїкосом» та «Дніпром-1» відбудеться у вівторок 1 серпня.

Теги: росія Африка Харківщина США Запорізька АЕС

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