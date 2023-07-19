Росія й надалі отримує рекордні прибутки від експорту продовольства – Держдеп США

Від початку повномасштабної агресії РФ ціни на продовольство зросли на 22%, а за останню добу стрибнули ще більше

Після того, як Кремль офіційно оголосив, що виходить із «зернової угоди», Росія продовжує експортувати продовольство та отримувати за це рекордні прибутки. Про це заявив під час брифінгу у Вашингтоні речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, передає кореспондент Укрінформу.

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«Росія призупинила участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Це стало останнім ударом по глобальних постачаннях продовольства. Через кілька годин Кремль запустив ракети та ударні безпілотники по зерновому хабу України, порту Одеси», - сказав представник Держдепу.

За його словами, речник Путіна пригрозив безпеці українських суден, які наважаться везти продовольство міжнародними водами.

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«Очевидно, що Росія продовжує використовувати продовольство як зброю війни. Цього разу це вплине не лише на жителів України, а й на світові пропозиції та ціни продуктів харчування»,- наголосив Міллер.

Він підкреслив, що від початку повномасштабної агресії РФ ціни на продовольство зросли на 22%, а за останню добу стрибнули ще більше. Тому Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна.

Також Міллер зазначив, що попри брехню Кремля, ООН разом із ЄС, Британією і США докладали зусиль, щоб Росія могла експортувати своє продовольство. Він нагадав, що країни G7 не накладали жодних санкцій на російський експорт продуктів та добрив.

«У цьому зв’язку вплив зловмисних дій Москви вже відчувається, особливо в країнах Африканського Рогу, регіону Сахель, у Ємені й Афганістані», – сказав представник Держдепу.

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Він висловив сподівання, що ці країни усвідомлюють - саме Росія несе відповідальність за блокування доступу продовольства туди, де найбільше його потребують.

Нагадаємо, 17 липня Кремль заявив, що припиняє зернову угоду.

Зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відмова Росії продовжити угоду, яка дозволяла Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів протягом останнього року, означає поганий сигнал для решти світу.

До слова, Росія також скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід нібито не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.