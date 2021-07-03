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    Бойовики обстріляли і вивели з ладу камеру ОБСЄ біля Донецька

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    Окупанти обстріляли і вивели з ладу камеру ОБСЄ біля Донецька - Бойовики обстріляли і вивели з ладу камеру ОБСЄ біля Донецька
    Окупанти обстріляли і вивели з ладу камеру ОБСЄ біля Донецька
    Фото: dpsu.gov.ua

    Наразі представники СММ успішно замінили пошкоджену камеру

    Окупаційні війська на Донбасі обстріляли і вивели з ладу камеру спостерігачів місії ОБСЄ під окупованим Донецьком. Про це йдеться у звіті Місії від 3 липня.

    Зазначається, щщо камера, встановлена на шахті «Жовтнева», пошкоджена в результаті стрілянини.

    «О 15:45 2 липня патруль Місії прибув до місця розміщення системи відеоспостереження СММ на шахті «Жовтнева» «(непідконтрольна уряду територія в 9 км на північний захід від Донецька) для проведення запланованого технічного обслуговування несправної камери. Під час техобслуговування спостерігачі помітили отвір в передній і задній частинах корпусу однієї з камер. За оцінкою, він утворився в результаті недавнього попадання кулі зі стрілецької зброї», – йдеться у звіті.

    Зазначається, що перебої в роботі цієї камери почалися в другій половині дня 18 червня, коли команда ОБСЄ втратила можливість дистанційно обертати камеру. Увечері 28 червня відеосигнал камери і зв'язок ній були втрачені.

    Наразі представники СММ успішно замінили пошкоджену камеру.

    Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі СЦКК
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    Бойовики обстріляли і вивели з ладу камеру ОБСЄ біля Донецька