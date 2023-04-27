Російські товари та одяг від кремлівського постачальника: нові знахідки у Лаврі (фото)

Лавра була головним місцем, де можна придбати різноманітне церковне приладдя – щоправда, як виявилося, російського виробництва

Митрополит Павло «зачистив» 44 корпус Києво-Печерської лаври для того, щоб зробити із державного приміщення магазин, де продаватимуться церковні товари російського виробництва, а його церковне облачення відшивав «Почетний поставщика Кремля». Про знахідки в Києво-Печерській лаврі повідомила журналістка Соня Кошкіна.

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Лавра була головним місцем, де можна було придбати різноманітне церковне начиння, проте основне походження товарів – російське містечко Софрино, де знаходиться виробництво церковних приладь.

«Від крижми для хрещення дитини до бань з хрестами. Від дерев’яного хрестика до облачення митрополита. І воно все ніби й нічого (бо такий специфічний товар теж треба десь купувати), але ж походження асортименту. Основне джерело – підмосковне Софрино», – пише журналістка.

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Характеристиками софринських товарів є низька якість, аляповатість візерунків та величезна кількість штучного золота.

А облачення митрополит Павло брав на продаж не в аби-кого, а у «Почетного поставщика Кремля», у компанії «Павлово-Посадський шовк». Зазначимо, що Софрино і Павлов-Посад – це міста, розташовані недалеко від Москви.

Нагадаємо, що в Києво-Печерській лаврі досі триває перевірка комісії Міністерства культури. Після виїзду представників Московської церкви зі стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни.

Як повідомлялося раніше, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.