Військовий скинув Євангеліє у храмі? Викрито брехню Московської церкви (відео)

Священну книгу впустив на підлогу настоятель УПЦ МП

Священники УПЦ МП побили в церкві українського військового. Настоятель святині написав заяву до поліції, що чоловік у формі нібито вибив Євангеліє з його рук, але з'явився доказ протилежного.

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На відео видно, що книгу впустив сам отець, хоча раніше представники УПЦ МП казали, що її скинув зі столу на підлогу військовий ЗСУ.

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Хмельницький священник написав заяву до поліції, що військовий нібито напав на нього у Свято-Покровському кафедральному соборі. Інший ченець стверджував, що чоловік, якого побили на відео, буцімто вибивав у диякона з рук Євангеліє.

Нагадаємо, що за словами ченця храму Олександра Рибчинського, напад на чоловіка буцімто стався перед самим Євангелієм. За його словами, диякон брав книгу в руки й виносив на середину храму для того, щоб прочитати його. І тоді невідомий буцімто почав обливати його водою й вибивати з рук Євангеліє, після чого воно впало на підлогу.

Проте у мережі з'явилося відео, де видно, що Євангеліє кинув сам священник. Раніше поліція повідомляла, за словами заявника це зробив «невідомий чоловік». Проте біля книги був лише інший священнослужитель, який намагався підхопити Євангеліє в моменті, коли воно падало.

Як відомо, 2 квітня священнослужителі храму УПЦ МП в Хмельницькому побили військового (відео). Конфлікт виник, коли військовий запитав у присутніх, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату. Постраждалий – військовий Артур Ананьєв який з початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт в складі 19 стрілецького батальйону. Отримав контузію та черепно-мозкову травму.

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Під час події віряни УПЦ МП самі викликали поліцію, звинувативши військового у хуліганстві. На місці правоохоронці склали на нього адміністративний протокол. Сам військовослужбовець через побиття заяву не писав. Але коли у мережі вже з'явилося відео, за фактом зафіксованих подій правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Пресслужба Хмельницької єпархії УПЦ заявила, що це нібито провокація, проте насилля щодо людини там ніяк не прокоментували. Ба більше, священнослужитель звинуватив військового в нападі – мовляв, той почав першим.

На тлі скандалу мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що УПЦ МП має бути заборонена по всій Україні. Незабаром у місті планують заборонити прокремлівським священникам користуватися землею.

До слова, резонансний інцидент спричинив величезний ажіотаж– «Попи відкрили портал у пекло»: усі деталі скандалу у Хмельницькому.

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Як відомо, храм Московської церкви, у якому священники побили військового, перейде до ПЦУ.