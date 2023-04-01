У будинку колишнього намісника Києво-Печерської лаври проводяться обшуки

Працівники Служби безпеки України вручили підозру колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Павлу близько 7:30 1 квітня. Про це повідомила пресслужба московської церкви.

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Зазначається, що митрополит Павло звинувачується у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст.. 161 Кримінального кодексу). Йдеться про висловлювання Павла на адресу Православної церкви України і Константинопольського патріархату.

Наразі у будинку колишнього намісника Києво-Печерської лаври проводяться обшуки.

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На 12 годину митрополита Павла викликано на допит. Після цього буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

Раніше стало відомо, що колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України.

Нагадаємо, 31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як представників УПЦ МП видворятимуть з Лаври.

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30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів

Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.