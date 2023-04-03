Представник УПЦ МП, який пошкодив техніку журналістів у Лаврі, отримав підозру

Священнику загрожує до трьох років обмеження волі

Відкрито кримінальун справу за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів

30 березня на території Києво-Печерської лаври під час зйомки сюжету один із священнослужителів УПЦ МП пошкодив обладнання оператора. Поліція оголосила йому підозру. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

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«Співробітники Печерського управління поліції за допомоги аналітиків столичного главку задокументували дану подію та розпочали досудове розслідування. Встановлено, що під час роботи знімальної групи представник духовенства вирвав в оператора мікрофон та зламав кріплення на камері», – йдеться в повідомленні.

41-річному духовнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

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Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату.

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Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.