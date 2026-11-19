Російські окупаційні війська просунулися поблизу трьох населених пунктів Донецької області. Зміни лінії фронту зафіксували аналітики моніторингового проєкту DeepState, повідомляє «Главком».

За даними аналітиків, російська армія просунулася поблизу Рай-Олександрівки Краматорського району Донецької області. Відповідні зміни позначено на оновленій мапі бойових дій.

Крім того, напередодні DeepState повідомив про просування окупантів поблизу Василівки та Гришиного Покровського району. Таким чином, за останні дні зміни лінії зіткнення зафіксовано на кількох ділянках фронту в Донецькій області.

Точні масштаби просування російських військ поблизу цих населених пунктів у повідомленні не уточнюються. Також аналітики не навели подробиць щодо обставин боїв та залучених підрозділів.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про просування російських військ у Рай-Олександрівці та поблизу Вільного. 22 жовтня аналітики DeepState зафіксували зміни на Слов'янському напрямку та біля Добропілля. Масштаби просування тоді також не уточнювалися.

Також 3 листопада російські війська просунулися у Білицькому та поблизу Гришиного. Відповідні зміни на інтерактивній мапі бойових дій зафіксували аналітики DeepState. Обидва населені пункти розташовані в Покровському районі Донецької області.

Крім того, 16 листопада «Главком» писав про просування окупантів поблизу Вільного на Донеччині та Петропавлівки на Харківщині. Аналітики зафіксували розширення зони контролю російських військ на двох ділянках фронту, однак площу захоплених територій не назвали.