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Російські війська просунулися у двох областях України – DeepState

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Російські війська просунулися у двох областях України – DeepState
DeepState зафіксував просування російських військ поблизу Вільного та Петропавлівки
фото: DeepState

Аналітики зафіксували зміни лінії фронту поблизу Вільного на Донеччині та Петропавлівки на Харківщині

Російські окупаційні війська просунулися поблизу двох населених пунктів у Донецькій та Харківській областях. Відповідні зміни на інтерактивній мапі бойових дій зафіксували аналітики DeepState. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий проєкт.

За даними аналітиків, на Донеччині російська армія розширила зону контролю поблизу села Вільне Шахівської громади Покровського району.

Також просування окупантів зафіксовано біля Петропавлівки Харківської області. Населений пункт розташований приблизно за сім кілометрів на схід від Куп'янська.

«Ворог просунувся поблизу Вільного та Петропавлівки», – йдеться в повідомленні DeepState.

Зміни позначено на оновленій мапі бойових дій. Точну площу територій, на яких просунулися російські війська, аналітики не уточнили.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 15 листопада на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. На Костянтинівському напрямку українські захисники відбили 18 атак противника, зокрема поблизу Костянтинівки, Новодмитрівки, Довгої Балки та Вільного.

Водночас на Куп'янському напрямку протягом минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про просування російських військ поблизу Русиного Яру та Білицького на Донеччині. 15 листопада аналітики DeepState зафіксували зміни лінії фронту на Костянтинівському та Добропільському напрямках. Окупанти продовжують розширювати сіру зону.

Також «Главком» писав про просування російської армії в районі Білицького та Гришиного. На початку листопада аналітики DeepState повідомили про зміни на Покровському напрямку, де російські війська продовжували наступальні дії.

Крім того, «Главком» опублікував карту бойових дій станом на 15 листопада. За даними Генштабу, протягом попередньої доби на фронті відбулося 171 бойове зіткнення, зокрема 16 атак на Покровському та десять на Костянтинівському напрямках.

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Теги: фронт ЗСУ окуповані території росіяни

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