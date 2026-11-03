Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог просунувся на Покровському напрямку – DeepState

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Ворог просунувся на Покровському напрямку – DeepState
Станом на 2 листопада за добу на фронті відбулося 191 бій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Аналітики зафіксували зміни у двох населених пунктах Донеччини

Російські окупаційні війська мають просування у Білицькому та поблизу Гришиного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState, аналітики якого оновили мапу бойових дій.

Зміни позначено на інтерактивній карті проєкту. Про масштаб просування, обставини бою чи залучені підрозділи аналітики не повідомили. У DeepState просять повідомляти про неточності на мапі через окремий бот. 

Білицьке

Генеральний штаб ЗСУ відносить Білицьке до Покровського напрямку. У зведенні за 31 жовтня це село названо серед населених пунктів, неподалік яких окупанти намагалися просунутися. Загалом за добу ворог здійснив там 14 атак: біля Нового Донбасу, Білицького, Красноподілля, Добропілля, Молодецького та в бік Сергіївки.

Ворог просунувся на Покровському напрямку – DeepState фото 1
мапа: DeepState

Гришине

Це не перше просування ворога біля Гришиного, яке зафіксував DeepState. Ще 5 березня аналітики повідомляли про просування окупантів у цьому селі. Тоді Генштаб відзначав численні спроби штурмів у районах Никанорівки, Родинського та Мирнограда і наголошував, що ситуація на Покровському напрямку залишається складною.

Ворог просунувся на Покровському напрямку – DeepState фото 2
мапа: DeepState

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, 2 листопада на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. На Покровському напрямку ворог здійснив 12 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік Молодецького, Новопавлівки, Чернігівки, Світлого, Добропілля, Мирного та Сергіївки. Один бій на цьому напрямку тривав на момент публікації зведення.

Нагадаємо, 22 жовтня DeepState повідомляв про просування окупантів у Рай-Олександрівці на Слов'янському напрямку та поблизу Вільного на Донеччині.

До слова, за оновленими підрахунками DeepState, у вересні росіяни захопили 154 квадратні кілометри української території, тоді як попередня оцінка становила 66 квадратних кілометрів.

Читайте також:

Теги: DeepState Генштаб ворог росіяни Донеччина окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві відбулася мирна акція на підтримку мешканців окупованих Олешок
Кияни звернулися до Папи Римського через блокаду Олешок. Фоторепортаж
6 жовтня, 21:39
Акцію з привітаннями Путіна приурочено до його 74-річчя
Російські чиновники отримали інструкцію, як вітати Путіна з днем народження
7 жовтня, 14:51
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2026 року
9 жовтня, 08:30
Антон Мілаєв в українському полоні
У Росії оголошено в розшук правнука Брежнєва, який перебуває в українському полоні
10 жовтня, 16:55
Пожежа на території приватного підприємства в Запоріжжі після російської атаки
Росія атакувала підприємство в Запоріжжі: вирує масштабна пожежа
15 жовтня, 22:33
Колишній російський офіцер Лев Ступніков нині воює на боці України
Російський офіцер допоміг ЗСУ ліквідувати понад 300 окупантів
17 жовтня, 09:46
Ситуація на фронті 19 жовтня
177 боїв за добу: лінія фронту станом на 19 жовтня 2026
19 жовтня, 22:20
Режисерський пульт під час інтерв’ю митрополита Епіфанія для Радіо Свобода
Митрополит Епіфаній розповів, що сказав би при зустрічі російському патріарху Кирилу
17 жовтня, 15:14
Чернігівці створили стихійний меморіал на місці загибелі двох дівчат
Чернігів: містяни вшанували пам’ять двох загиблих школярок
30 жовтня, 15:20

Події в Україні

Атака по Комишувасі: кількість загиблих зросла
Атака по Комишувасі: кількість загиблих зросла
Ворог просунувся на Покровському напрямку – DeepState
Ворог просунувся на Покровському напрямку – DeepState
Антидроновий купол над Києвом: Флеш розкрив результати спецоперації
Антидроновий купол над Києвом: Флеш розкрив результати спецоперації
Російський удар знеструмив Житомир: містяни повідомляють про блекаут
Російський удар знеструмив Житомир: містяни повідомляють про блекаут
Командувач «Азова» Прокопенко відреагував на сутички під Києвом
Командувач «Азова» Прокопенко відреагував на сутички під Києвом
Буданов назвав кількість людей, яких утримували в будинку під Києвом
Буданов назвав кількість людей, яких утримували в будинку під Києвом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
160K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
129K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
121K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Новини

Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
Вчора, 21:23
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
1 листопада, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua