Ворог просунувся на Покровському напрямку – DeepState

Станом на 2 листопада за добу на фронті відбулося 191 бій

Аналітики зафіксували зміни у двох населених пунктах Донеччини

Російські окупаційні війська мають просування у Білицькому та поблизу Гришиного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DeepState, аналітики якого оновили мапу бойових дій.

Зміни позначено на інтерактивній карті проєкту. Про масштаб просування, обставини бою чи залучені підрозділи аналітики не повідомили. У DeepState просять повідомляти про неточності на мапі через окремий бот.

Білицьке

Генеральний штаб ЗСУ відносить Білицьке до Покровського напрямку. У зведенні за 31 жовтня це село названо серед населених пунктів, неподалік яких окупанти намагалися просунутися. Загалом за добу ворог здійснив там 14 атак: біля Нового Донбасу, Білицького, Красноподілля, Добропілля, Молодецького та в бік Сергіївки.

мапа: DeepState

Гришине

Це не перше просування ворога біля Гришиного, яке зафіксував DeepState. Ще 5 березня аналітики повідомляли про просування окупантів у цьому селі. Тоді Генштаб відзначав численні спроби штурмів у районах Никанорівки, Родинського та Мирнограда і наголошував, що ситуація на Покровському напрямку залишається складною.

мапа: DeepState

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, 2 листопада на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. На Покровському напрямку ворог здійснив 12 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік Молодецького, Новопавлівки, Чернігівки, Світлого, Добропілля, Мирного та Сергіївки. Один бій на цьому напрямку тривав на момент публікації зведення.

Нагадаємо, 22 жовтня DeepState повідомляв про просування окупантів у Рай-Олександрівці на Слов'янському напрямку та поблизу Вільного на Донеччині.

До слова, за оновленими підрахунками DeepState, у вересні росіяни захопили 154 квадратні кілометри української території, тоді як попередня оцінка становила 66 квадратних кілометрів.