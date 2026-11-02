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Російські війська просунулися на Запоріжжі: DeepState оновив мапу

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Російські війська просунулися на Запоріжжі: DeepState оновив мапу
Російські війська продовжують наступальні дії на Гуляйпільському напрямку Запорізької області
фото: Суспільне

Аналітики зафіксували зміни лінії фронту поблизу двох населених пунктів Пологівського району

Російські окупаційні війська просунулися поблизу сіл Гуляйпільське та Гірке в Пологівському районі Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, зміни на лінії бойового зіткнення зафіксовано на Гуляйпільському напрямку.

«Ворог просунувся поблизу Гуляйпільського та Гіркого», – йдеться в повідомленні DeepState.

Відповідні зміни фахівці відобразили на оновленій інтерактивній мапі бойових дій. Деталей щодо масштабів просування російських військ у повідомленні не наведено.

DeepState позначив нові просування окупантів поблизу Гуляйпільського та Гіркого
DeepState позначив нові просування окупантів поблизу Гуляйпільського та Гіркого
фото: DeepState

Нагадаємо, 30 жовтня військовий аналітик Костянтин Машовець у матеріалі для «Главкома» повідомляв про активізацію російського наступу на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. За його оцінкою, російські штурмові групи просунулися в напрямку Гуляйпільського на 2–2,5 км, однак основним силам окупантів тоді не вдалося увійти до села. Поблизу Гіркого противник також намагався обійти українські позиції з півдня та півночі.

Раніше, 26 жовтня, аналітики DeepState зафіксували просування російських військ поблизу Воздвижівки на Гуляйпільському напрямку. Масштаб змін на цій ділянці фронту тоді не уточнювався.

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Теги: ворог

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