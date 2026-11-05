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«Знижка на комуналку». Артист-ветеран розповів про виплати після звільнення із ЗСУ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Назар Грабар розповів, чому його звільнили зі служби
фото: Іnstagram.com/nazargrabar

Назар Грабар перебуває в запасі після списання із ЗСУ

Танцюрист, модель та ветеран Назар Грабар розповів, чи отримує виплати після звільнення зі ЗСУ. Боєць поділився подробицями в інтерв'ю Аліні Доротюк, пише «Главком».

За словами Назара Грабара, він не отримує пенсію після списання зі служби як ветеран. Водночас отримує знижку на оплату комунальних послуг у розмірі 536 грн. «Як ветеран я не отримую пенсію. Ніяких виплат. Ні за поранення, ні за ветеранство. Тільки 536 гривень мені надходить, це знижка на комуналку. Я чув, що є багато програм, які можуть допомагати ветеранам, просто я некомпетентний у цьому питанні», – зазначив військовий.

«Знижка на комуналку». Артист-ветеран розповів про виплати після звільнення із ЗСУ фото 1
фото: Іnstagram.com/nazargrabar

Назара Грабара списали із ЗСУ, нині він є учасником бойових дій та ветераном. Воїна списали з війська, коли набув чинності закон про звільнення від служби через втрату родича на фронті. 24 грудня 2022 року брат зірки, Ілля Грабар, загинув у боях під Бахмутом.

«Мене звільнили. Я ще думав, що мені робити, залишатися чи ні. Мама, звісно, мені казала: «Ні», там є свої моменти… Комбат хотів, щоб я лишився. Але командир роти мені сказав: «Ні, ти все». Він це ніяк не аргументував», – розповів ветеран.

Нині Назар Грабар перебуває в запасі та може повернутися до служби. На фронті артист отримав осколкове поранення. У 20 Назар Грабар є відомим танцівником, знімається для українських брендів. Артиста також часто можна побачити у вертикальних серіалах. Також він грав у стрічках «Конотопська відьма», «Справжній Санта», «Мишоловка» та «Відступники». У 2022 році він знявся в кліпі співачки Світлани Лободи, а також з'являвся на шоу «Танці з зірками».

Нагадаємо, інтерв’ю «Главкому» ексучасник шоу «Ліга сміху» та командир взводу ударних безпілотників «Вампір» 2-ї роти батальйону безпілотних систем Андрій Коляда розповів про своє найбільше розчарування, з яким йому довелося зіткнутися на службі. Коляда наголосив на проблемі захисників, які не розвиваються у війську. 

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Теги: артист військові пенсія ЗСУ

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