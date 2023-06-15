Росіяни вдарили по Херсонщині: є загибла

Через ворожий обстріл Херсонщини загинула 80-річна жінка, а 69-річна отримала поранення

15 червня російські окупанти обстріляли Зеленівку Херсонської області. Внаслідок удару загинула 80-річна жінка. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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«На жаль, через ворожий удар загинула 80-річна жінка, а 69-річна – отримала поранення», – повідомив Прокудін.

За словами голови Херсонської ОВА, наразі на місці обстрілу працюють екстрені служби.

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Нагадаємо, що російські загарбники за минулу добу, 14 червня, здійснили 40 обстрілів Херсонської області, випустивши 192 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів». По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.

Зазначимо, що окупанти заблокували евакуацію населення після підриву Каховської ГЕС з окупованої частини Херсонщини. За свідченнями людей, які змогли евакуюватися з зони катастрофи на підконтрольну Україні територію, окупанти ввели 20-денний карантин, що ускладнює доступ до міста Олешки. За його межі загарбники не випускають без паспорта РФ, отримати який можна лише в окупованому Скадовську, куди неможливо потрапити. Фіксуються випадки розстрілу тих, хто намагався евакуюватися. Росіяни на човнах патрулюють місто, ігноруючи людей і тварин, що тонуть або сидять на дахах будинків.