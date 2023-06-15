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Росіяни вдарили по Херсонщині: є загибла

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни вдарили по Херсонщині: є загибла
Наразі на місці обстрілу працюють екстрені служби
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через ворожий обстріл Херсонщини загинула 80-річна жінка, а 69-річна отримала поранення

15 червня російські окупанти обстріляли Зеленівку Херсонської області. Внаслідок удару загинула 80-річна жінка. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«На жаль, через ворожий удар загинула 80-річна жінка, а 69-річна – отримала поранення», – повідомив Прокудін.

За словами голови Херсонської ОВА, наразі на місці обстрілу працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що російські загарбники за минулу добу, 14 червня, здійснили 40 обстрілів Херсонської області, випустивши 192 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів». По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів. 

Зазначимо, що окупанти заблокували евакуацію населення після підриву Каховської ГЕС з окупованої частини Херсонщини. За свідченнями людей, які змогли евакуюватися з зони катастрофи на підконтрольну Україні територію, окупанти ввели 20-денний карантин, що ускладнює доступ до міста Олешки. За його межі загарбники не випускають без паспорта РФ, отримати який можна лише в окупованому Скадовську, куди неможливо потрапити. Фіксуються випадки розстрілу тих, хто намагався евакуюватися. Росіяни на човнах патрулюють місто, ігноруючи людей і тварин, що тонуть або сидять на дахах будинків.

Теги: окупанти Херсонщина обстріл

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