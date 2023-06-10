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ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка
Західні експерти відзначають успішні наступальні дії ЗСУ
фото з відкритих джерел

Окупанти відходять через власні мінні поля

В останні дві доби українські сили проводять наступ на кількох ділянках сходу та півдня України. На деяких ділянках ЗСУ досягли значного прогресу та прорвали першу лінію російської оборони. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

На інших ділянках українські війська просуваються повільніше, зазначає британська розвідка.

Дії російських військ неоднозначні. «Деякі підрозділи, ймовірно, проводять надійні маневрові оборонні операції, тоді як інші відступили в певному безладді на тлі збільшення повідомлень про втрати росіян, коли вони відходять через власні мінні поля», – вказує британська розвідка.

Також повідомляється, що російські військово-повітряні сили були надзвичайно активні над півднем України, де повітряний простір більш відкритий для Росії, ніж в інших частинах України. «Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними», – додала розвідка.

ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка фото 1

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українські військові розвивають контрнаступ на чотирьох основних напрямках, де досягають суттєвих успіхів

Теги: контрнаступ ЗСУ війна окупанти росія

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