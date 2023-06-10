ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів на кількох ділянках – британська розвідка

Окупанти відходять через власні мінні поля

В останні дві доби українські сили проводять наступ на кількох ділянках сходу та півдня України. На деяких ділянках ЗСУ досягли значного прогресу та прорвали першу лінію російської оборони. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

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На інших ділянках українські війська просуваються повільніше, зазначає британська розвідка.

Дії російських військ неоднозначні. «Деякі підрозділи, ймовірно, проводять надійні маневрові оборонні операції, тоді як інші відступили в певному безладді на тлі збільшення повідомлень про втрати росіян, коли вони відходять через власні мінні поля», – вказує британська розвідка.

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Також повідомляється, що російські військово-повітряні сили були надзвичайно активні над півднем України, де повітряний простір більш відкритий для Росії, ніж в інших частинах України. «Однак залишається незрозумілим, чи були тактичні авіаудари ефективними», – додала розвідка.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українські військові розвивають контрнаступ на чотирьох основних напрямках, де досягають суттєвих успіхів.