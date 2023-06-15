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Іспанія вступила у відкритий конфлікт із НАТО

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Іспанія вступила у відкритий конфлікт із НАТО
Іспанія вступилась перед НАТО за права своїх компаній
фото: ілюстративне

Міністр оборони Іспанії демонстративно не взяла участь у засіданні міністрів оборони НАТО у Брюсселі

Уряд Іспанії висловив протест НАТО у зв'язку з тим, що альянс не включив іспанські компанії до планів розвитку оборонпрому Альянсу. Про це пише Anadolu.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес не взяла участь у засіданні міністрів оборони НАТО у Брюсселі, присвяченому розвитку оборонпрому в Європі та Північній Америці.

Повідомляється, що Роблес візьме участь в інших засіданнях. Джерела в уряді Іспанії повідомили місцеві ЗМІ, що влада наклала вето на плани щодо збільшення інвестицій в оборонну промисловість країн НАТО, оскільки іспанські компанії не були включені в проект. Влада Іспанії відкрито пригрозила накласти вето на затвердження промислового плану НАТО, який прагне задіяти найближчими місяцями до €1 млрд на закупівлю систем озброєння, боєприпасів та оборонної техніки.

Іспанія не змінить своєї позиції доти, доки місцеві компанії не включать у план. Водночас, джерела в Міноборони Іспанії повідомили, що НАТО, не включивши Іспанію в свій план, «показало поганий приклад інклюзивності та прозорості».

Іспанська газета El Mundo пише якщо НАТО не прийме до уваги невдоволення уряду Іспанії і не вживе заходів для того, щоб на всіх наступних зустрічах були присутні компанії королівства, то Мадрид накладе вето на схвалення промислового плану альянсу. У першому подібному заході в рамках НАТО беруть участь 25 підприємств із 18 держав- членів альянсу.

Нагадаємо, депутати Європейського парламенту закликали країни НАТО виконати свої зобов’язання перед Україною та запросити її до Альянсу. 

Зазначається, що таку резолюцію схвалили 425 голосами «за», 38 «проти» та 42 утрималися. Євродепутати висловлюють надію, що процес вступу розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше.

Так, поки Україна не набуде повноправного членства, ЄС та союзники по НАТО мають тісно співпрацювати з державою, щоб розробити тимчасові рамки для гарантій безпеки, які мають бути запроваджені одразу після війни.

Парламент наголошує, що інтеграція України до НАТО та ЄС зміцнить регіональну та глобальну безпеку, а також зв’язки між Україною та євроатлантичною спільнотою. 

США розглядають «ізраїльську модель» співпраці України і НАТО. Тобто без повноцінного членства у союзі.

За словами анонімних помічників президента США Джо Байдена, Україна може незабаром відігравати роль у НАТО, яку раніше мала Росія. Головне питання у тому, як визначити довгострокові гарантії безпеки для України.

Розглядається такий сценарій, що співпраця НАТО з Україною буде схожа на «ізраїльську модель», а саме на «10-річні зобов'язання в галузі безпеки».

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Теги: НАТО Іспанія протест влада конфлікт

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