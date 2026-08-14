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Російський дрон атакував багатоповерхівку на Черкащині: є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Російський дрон атакував багатоповерхівку на Черкащині: є поранені
У Смілі через атаку РФ пошкоджено житловий будинок
скриншот з відео

На місці працюють екстрені служби

У ніч проти 14 серпня ворожі дрони атакували Черкащину. Унаслідок атаки є поранені. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише «Главком».

Повідомляється, що у Смілянській територіальній громаді Черкаської області внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено житловий будинок. За попередніми даними, травмувалися троє людей.

Російський дрон атакував багатоповерхівку на Черкащині: є поранені фото 1

На місці працюють екстрені служби. Внаслідок удару також виникла пожежа – рятувальники ліквідовують її.

До слова, цієї ночі російські окупаційні війська завдали серії ударів по Краматорській громаді Донецької області. 

У Краматорську удар прийшовся по житловому кварталу – снаряд влучив у багатоповерхівку. Внаслідок ворожої атаки щонайменше одна людина загинула, ще 15 цивільних дістали поранення. 

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Теги: Черкащина

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