Російський дрон атакував багатоповерхівку на Черкащині: є поранені

У Смілі через атаку РФ пошкоджено житловий будинок

На місці працюють екстрені служби

У ніч проти 14 серпня ворожі дрони атакували Черкащину. Унаслідок атаки є поранені. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише «Главком».

Повідомляється, що у Смілянській територіальній громаді Черкаської області внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено житловий будинок. За попередніми даними, травмувалися троє людей.

На місці працюють екстрені служби. Внаслідок удару також виникла пожежа – рятувальники ліквідовують її.

До слова, цієї ночі російські окупаційні війська завдали серії ударів по Краматорській громаді Донецької області.

У Краматорську удар прийшовся по житловому кварталу – снаряд влучив у багатоповерхівку. Внаслідок ворожої атаки щонайменше одна людина загинула, ще 15 цивільних дістали поранення.