Російський дрон атакував багатоповерхівку на Черкащині: є поранені
На місці працюють екстрені служби
У ніч проти 14 серпня ворожі дрони атакували Черкащину. Унаслідок атаки є поранені. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише «Главком».
Повідомляється, що у Смілянській територіальній громаді Черкаської області внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджено житловий будинок. За попередніми даними, травмувалися троє людей.
На місці працюють екстрені служби. Внаслідок удару також виникла пожежа – рятувальники ліквідовують її.
До слова, цієї ночі російські окупаційні війська завдали серії ударів по Краматорській громаді Донецької області.
У Краматорську удар прийшовся по житловому кварталу – снаряд влучив у багатоповерхівку. Внаслідок ворожої атаки щонайменше одна людина загинула, ще 15 цивільних дістали поранення.
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