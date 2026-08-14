Втрати ворога станом на 14 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 470 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 14 серпня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 14 серпня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 14 серпня втратила:

особового складу – близько 1 464 440(+1 470) осіб;

танків – 12 264 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 141 (+11) од.;

артилерійських систем – 47 870 (+46) од.;

РСЗВ – 2 024 (+1) од.;

засобів ППО – 1 565 (+3) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 215 (+12) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 459 649 (+1 676) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 133 853 (+448) од.;

спеціальної техніки – 4 524 (+2) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 14 серпня 2026 року