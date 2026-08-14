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Росія завдала удару по Запорізькому району: поранено жінку та дитину

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія завдала удару по Запорізькому району: поранено жінку та дитину
Запоріжжя та область щодня страждають від ударів БпЛА та ракет
фото з відкритих джерел

Ворог вдарив по проїжджій частині поруч із цивільним автомобілем

У ніч на 14 серпня внаслідок чергового ворожого обстрілу Запорізького району травмувалися двоє цивільних осіб, серед яких є мала дитина. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає «Главком».

Російський удар прийшовся по проїжджій частині поруч із цивільним автомобілем. У результаті вибуху транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Внаслідок атаки поранення дістали 25-річна жінка та 5-річна дитина. Медичні працівники надають усім постраждалим необхідну медичну допомогу.

Також ворог завдав удару по одному з промислових об’єктів Запоріжжя. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, російські окупаційні війська у ніч на 12 серпня завдали удару по Запоріжжю. Про наслідки ворожої атаки повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

В одному зі спальних районів Запоріжжя під удар потрапив торговельний центр «Епіцентр», де після влучання спалахнула пожежа.

Як відомо, металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу через російську атаку. 

«Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги. На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди «Запоріжсталі». Їхня загибель стала великою втратою для родин, близьких і всіх нас. Також серед наших колег 21 поранений», – йдеться у повідомленні «Запоріжсталі».

До слова, у ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинуло семеро людей, ще 24 особи дістали поранень.

Теги: Іван Федоров діти обстріл Запоріжжя Запорізька область

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