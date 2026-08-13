РФ вдарила по багатоповерхівці у Краматорську: є постраждалі

Окупанти випустили по території Краматорська та селища Біленьке вісім авіабомб

Російські окупаційні війська завдали серії ударів по Краматорській громаді Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, передає «Главком».

За наявною інформацією, у проміжку між 20:30 та 20:56 ворог випустив по території Краматорська та селища Біленьке вісім авіабомб.

У Краматорську удар прийшовся по житловому кварталу – ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок, спричинивши значні руйнування. Внаслідок ворожої атаки щонайменше одна людина загинула, ще 15 цивільних дістали поранення.

На місцях влучань розгорнули роботу всі екстрені та комунальні служби, постраждалим надають необхідну допомогу. Як наголосив очільник ОВА, цілеспрямований обстріл цивільних об'єктів та житлових будинків є черговим свідомим злочином окупантів проти мирного населення.

Нагадаємо, російські окупаційні війська у ніч на 12 серпня завдали удару по Запоріжжю. Про наслідки ворожої атаки повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

В одному зі спальних районів Запоріжжя під удар потрапив торговельний центр «Епіцентр», де після влучання спалахнула пожежа.

Як відомо, металургійний комбінат «Запоріжсталь» повністю зупинив роботу через російську атаку.

«Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги. На жаль, ця терористична атака забрала життя семи членів команди «Запоріжсталі». Їхня загибель стала великою втратою для родин, близьких і всіх нас. Також серед наших колег 21 поранений», – йдеться у повідомленні «Запоріжсталі».

До слова, у ніч на 11 серпня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю, застосувавши балістичні ракети та керовані авіабомби. Внаслідок атаки загинуло семеро людей, ще 24 особи дістали поранень.