Удар по Краматорську, вибухи на окупованій Донеччині: головне за ніч 14 серпня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 14 серпня 2026 року
В окупованому Єнакієвому в Донецькій області спалахнув ТЦ «Галактика» після вибухів, Росія вдарила по багатоповерхівці у Краматорську та завдала удару по Запорізькому району.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 серпня.
Пожежа в ТЦ «Галактика» в окупованому Єнакієвому
У ніч на 14 серпня в тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області спалахнула масштабна пожежа в будівлі торговельного центру «Галактика».
За словами очевидців, перед займанням у місті пролунала серія невідомих вибухів. У соцмережах поширюється повідомлення про те, що пожежа могла стати наслідком атаки, здійсненої з боку Луганського напрямку.
РФ вдарила по Краматорську
Російські окупаційні війська завдали серії ударів по Краматорській громаді Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
У Краматорську удар прийшовся по житловому кварталу – снаряд влучив у багатоповерхівку. Внаслідок ворожої атаки щонайменше одна людина загинула, ще 15 цивільних дістали поранення.
РФ атакувала Запорізький район
У ніч на 14 серпня внаслідок чергового ворожого обстрілу Запорізького району травмувалися двоє цивільних осіб, серед яких є мала дитина. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Російський удар прийшовся по проїжджій частині поруч із цивільним автомобілем. У результаті вибуху транспортний засіб зазнав пошкоджень.
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