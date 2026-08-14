Удар по Краматорську, вибухи на окупованій Донеччині: головне за ніч 14 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 14 серпня 2026 року

В окупованому Єнакієвому в Донецькій області спалахнув ТЦ «Галактика» після вибухів, Росія вдарила по багатоповерхівці у Краматорську та завдала удару по Запорізькому району.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 серпня.

Пожежа в ТЦ «Галактика» в окупованому Єнакієвому

ТЦ «Галактика» в окупованому Єнакієвому скріншот з відео

У ніч на 14 серпня в тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області спалахнула масштабна пожежа в будівлі торговельного центру «Галактика».

За словами очевидців, перед займанням у місті пролунала серія невідомих вибухів. У соцмережах поширюється повідомлення про те, що пожежа могла стати наслідком атаки, здійсненої з боку Луганського напрямку.

РФ вдарила по Краматорську

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Російські окупаційні війська завдали серії ударів по Краматорській громаді Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У Краматорську удар прийшовся по житловому кварталу – снаряд влучив у багатоповерхівку. Внаслідок ворожої атаки щонайменше одна людина загинула, ще 15 цивільних дістали поранення.

РФ атакувала Запорізький район

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У ніч на 14 серпня внаслідок чергового ворожого обстрілу Запорізького району травмувалися двоє цивільних осіб, серед яких є мала дитина. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Російський удар прийшовся по проїжджій частині поруч із цивільним автомобілем. У результаті вибуху транспортний засіб зазнав пошкоджень.

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