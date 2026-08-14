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Удар по Краматорську, вибухи на окупованій Донеччині: головне за ніч 14 серпня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар по Краматорську, вибухи на окупованій Донеччині: головне за ніч 14 серпня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 14 серпня 2026 року

В окупованому Єнакієвому в Донецькій області спалахнув ТЦ «Галактика» після вибухів, Росія вдарила по багатоповерхівці у Краматорську та завдала удару по Запорізькому району.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 14 серпня.

Пожежа в ТЦ «Галактика» в окупованому Єнакієвому 

ТЦ «Галактика» в окупованому Єнакієвому
ТЦ «Галактика» в окупованому Єнакієвому
скріншот з відео

У ніч на 14 серпня в тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області спалахнула масштабна пожежа в будівлі торговельного центру «Галактика». 

За словами очевидців, перед займанням у місті пролунала серія невідомих вибухів. У соцмережах поширюється повідомлення про те, що пожежа могла стати наслідком атаки, здійсненої з боку Луганського напрямку. 

РФ вдарила по Краматорську

Пошкоджений будинок у Краматорську
Пошкоджений будинок у Краматорську
фото: Донецька ОВА

Російські окупаційні війська завдали серії ударів по Краматорській громаді Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У Краматорську удар прийшовся по житловому кварталу – снаряд влучив у багатоповерхівку. Внаслідок ворожої атаки щонайменше одна людина загинула, ще 15 цивільних дістали поранення. 

РФ атакувала Запорізький район

Запоріжжя та область щодня страждають від ударів БпЛА та ракет
Запоріжжя та область щодня страждають від ударів БпЛА та ракет
фото з відкритих джерел

У ніч на 14 серпня внаслідок чергового ворожого обстрілу Запорізького району травмувалися двоє цивільних осіб, серед яких є мала дитина. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Російський удар прийшовся по проїжджій частині поруч із цивільним автомобілем. У результаті вибуху транспортний засіб зазнав пошкоджень.

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Теги: США Іран Іван Федоров Запорізька область Джей Ді Венс Піт Гегсет Донеччина окуповані території вибух

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