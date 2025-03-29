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Російський обстріл Дніпра: у місті оголосили жалобу за загиблими

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Російський обстріл Дніпра: у місті оголосили жалобу за загиблими
Збільшилася кількість потерпілих у Дніпрі. На зараз – 24, з них 9 – ушпиталені
фото ілюстративне

Кількість поранених внаслідок атаки РФ зросла до 24

У Дніпрі на 30 березня оголосили день жалоби за чотирма загиблими внаслідок російського удару, який стався вчора ввечері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Бориса Філатова.

«Чергова жахлива атака на Дніпро. За всіма загиблими в місті завтра оголошено день жалоби», – зазначив Філатов.

За словами Філатова, по всіх районах, де ворог завдав ударів, нині працюють відповідні служби, комунальники та техніка.

«Рахуємо збитки, та вже зараз відомо, що у будинках треба буде замінити щонайменше 1,5 тис вікон», – розповів Філатов.

За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, кількість постраждалих від обстрілу зросла до 24.

«Збільшилася кількість потерпілих у Дніпрі. На зараз – 24, з них 9 – ушпиталені», – розповів Лисак.

Нагадаємо, у Дніпрі всю ніч йшла ліквідація наслідків масованої атаки «шахедами». Пожежі, що виникли, приборкані. Зокрема, загасили вогонь й на території «Бартоломео». За інформацією Лисака, вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Потрощені десятки автомобілей, є знищені мотоцикли. 

 

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Теги: Дніпро війна

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