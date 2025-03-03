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Командувач Сухопутних військ підтвердив удар РФ по полігону та оголосив про перевірку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Командувач Сухопутних військ підтвердив удар РФ по полігону та оголосив про перевірку
Командувач Сухопутних військ наголосив, що вимагатиме найсуворішого покарання для тих, хто «затягує» військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою»
фото з відкритих джерел

«Наразі триває розслідування трагедії. Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. Бо мені теж болить»

Командувач Сухопутних військ Драпатий підтвердив удар по полігону на Дніпропетровщині та оголосив про перевірку.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого.

Так, вчора, 2 березня, у соцмережах поширювали інформацію про удар по полігону «Новомосковський» біля села Черкаське, де дислокувалась одна з механізованих бригад ЗСУ. Міноборони РФ оприлюднювало відео, на якому зафіксовано приліт касетної боєголовки по скупченню особового складу. Кількість загиблих залишається невідомою. 

Сьогодні, 3 березня, Драпатий підтвердив удар по полігону. Він висловив співчуття родинам загиблих, побратимам і «всім, хто знав наших воїнів». Генерал зазначив, що чекав на перші дані, щоб «не бути голослівним».

«Кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами. Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії. Але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли «відмазатися», – написав Драпатий.

Командувач Сухопутних військ наголосив, що вимагатиме найсуворішого покарання для тих, хто «затягує» військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою».

«Наразі триває розслідування обставин трагедії. Я особисто стежу за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно. Бо мені теж болить. Бо зсередини розʼїдає гнів. Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків», – йдеться у повідомленні.

Драпатий закликав генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України «позбутися формалізму, бюрократії та легковажності».

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий заборонив переведення фахівців зв’язку до піхоти та на інші посади. Про цеповідомляє портал «Мілітарний» з посиланням на джерела у Командуванні Сухопутних військ.

Зазначається, що командування Сухопутних військ вже провело аналіз військових частин, які готували фахівців зв’язку. У результаті перевірки були виявлені факти безпідставного переведення до піхотних з’єднань спеціалістів зв’язку, які пройшли підготовку на базі 179-го навчального центру.

Як відомо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» – командувача Сухопутних військ ЗСУгенерал-майора Михайла Драпатого. 

Теги: розслідування Михайло Драпатий війна ракетна атака

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