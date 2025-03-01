Колишній російський міністр назвав найбільшу гарантію миру для України. І це не НАТО

Андрій Козирєв: «Невідомо, чи країни Заходу будуть за себе воювати так, як Україна воює за себе, розумієте?»

Головною гарантією безпеки України є її власна потужна армія, а не членство в НАТО. Про це колишній глава МЗС Росії Андрій Козирєв сказав в інтерв'ю «Главкому».

«Якщо її (армію, – «Главком») додатково озброїти більш сучасною зброєю, яка є в Америці, на Заході, то сила української армії і буде гарантією. Якщо ця армія завтра викине російські окупаційні війська, вони більше не підуть (в Україну). Путін не буде використовувати ядерну зброю, тому що він не самогубця. Але він і не полізе на дуже сильну армію тому, що не хоче ламати стіну головою і щоби усі над цим насміхалися», – наголосив Андрій Козирєв.

Ексглава МЗС РФ наголосив на складній і тривалій процедурі вступу до Північноатлантичного альянсу. Адже для ухвалення рішення про прийняття мають погодити його усі країни-члени. Він також висловив сумнів, чи будуть західні країни готові воювати за себе, так само як Україна воює за власну незалежність:

«В НАТО зараз 32 країни, і рішення про вступ має пройти 32 парламенти. Крім того, ще невідомо, чи країни Заходу будуть за себе воювати так, як Україна воює за себе, розумієте? А тим більше за третю країну. Тому правильно, коли Зеленський говорить про зброю, про гроші: «Ми самі виробимо озброєння».

Андрій Козирєв навів приклад Ізраїлю, зазначивши, що ця країна, попри свої невеликі розміри та оточення великих держав із населенням у сотні мільйонів, здобуває перемоги.

«Тому що у них сучасна зброя. Америка там не воює. Ізраїль ні в якому НАТО не перебуває. Вони самі воюють. Вони купують або просять зброю найсучаснішу. І у себе виробляють зброю так само. Вимоги про членство в НАТО – шкідливо. Воно тільки відлякує людей від України», – пояснив ексглава МЗС РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна «може забути про НАТО». Політик вчергове сказав, що прагнення України стати членом Альянсу «мабуть, і є причиною» широкомасштабного російського вторгнення.

До слова, у Вашингтоні заявили, що вступ України до НАТО наразі не обговорюється та не стоїть на порядку денному. Оскільки для США це означало б лише одне – негайне втручання американських військ. Про це в ефірі телеканалу Fox News повідомив радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц, пише «Главком».